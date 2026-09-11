Промени в регулацията на бързите кредити предвиждат по-строги правила за компаниите в сектора, по-високи капиталови изисквания и мерки срещу нелоялни практики. Това обясни в „Здравей, България” депутатът от "Прогресивна България" и член на Комисията по бюджет и финанси Здравко Марков, който коментира подготвяните законови промени.

Той беше категоричен, че целта на промените е защитата на потребителите. „Това, което целим с този законопроект, е наистина да предотвратим всички некоректни практики в този бранш“, подчерта депутата. По думите му на хартия правилата изглеждат по един начин, но на практика потребителите често плащат значително повече заради различни допълнителни такси.

Той коментира и ролята на годишния процент на разходите (ГПР), за който при сегашните правила таванът е 52%, но се заобикаля чрез такси за експресно обслужване, поръчителство и други допълнителни услуги. „По презумпция той трябва да включва всичко, но реално в момента законът е написан така, че се заобикаля по всякакъв начин“, обясни Марков.

„Прогресивна България” предлага мерки срещу нелоялните практики при отпускането на бързи кредити

Според депутата именно подобни практики трябва да бъдат ограничени с новите правила. Той увери, че предлаганите текстове ще бъдат прецизирани, преди да бъдат окончателно приети. „Кредитът на практика не поскъпва, защото в момента в действителност е доста по-скъп“, заяви Марков и допълни, че текстовете, внесени от Министерството на икономиката, ще бъдат прецизирани така, че да защитават потребителите.

По думите му механизмът, свързан с общия разход по кредита, също може да бъде променен. „Ще направим работеща формула така, че българските потребители да са защитени“, увери той.

Марков беше категоричен и че няма да отпадне таванът при просрочие. На въпрос дали обезщетението при забавяне на плащанията може да надхвърля законната лихва, той отговори: „Твърдо и категорично мога да заявя, че не отпада нито една защита на потребителя“.

Законови промени предвиждат хората лесно да се отказват от договори за финансови услуги, без да дължат неустойки

Сред обсъжданите мерки е и значително увеличаване на изискуемия капитал за компаниите за бързи кредити. В момента той е 500 000 евро, а се обмисля да бъде между 2 и 3 млн. евро. Друга мярка е свързана с лицата, които могат да участват в бизнеса. „Една от мерките, които предлагаме, е ограничаване на участието на осъждани лица за престъпления от общ характер“, каза Марков, като уточни, че се предвиждат изключения за реабилитирани лица.

Предстои законопроектът да бъде разгледан в парламентарните комисии, а след това и в пленарната зала. От думите на депутата стана ясно, че по редица от спорните текстове предстоят допълнителни промени и прецизиране преди окончателното им приемане.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова