Рязка промяна на времето предстои още през следващите часове. Студен атмосферен фронт ще премине през страната и ще сложи край на летните температури, прогнозира синоптикът от НИМХ Красимир Стоев в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му днешният ден може да се определи като последния от метеорологичното лято за 2026 г., като максималните температури ще достигнат между 31 и 36 градуса. Още в следобедните часове обаче в Западна и Централна България ще започне да се развива мощна купесто-дъждовна облачност.

Горещините продължават, но идва кратко захлаждане с валежи и гръмотевици

Очакват се интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. За 13 области в западната половина на страната е обявен жълт код за опасно време.

По-сериозна ще бъде обстановката през нощта срещу неделя и в неделя, когато бурите ще се прехвърлят към Централна и Източна България. „На места се очакват сумарни количества на валежите, надхвърлящи 50-60 литра на квадратен метър“, предупреди Стоев. Значителни валежи се очакват в южните части на областите в Северна България, Централния Предбалкан и Североизточна България, а впоследствие и по Черноморието.

За началото на учебната година времето също ще напомня все повече за есента. На 15 септември се очаква значителна облачност, като на отделни места са възможни слаби превалявания. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса.

Септември обаче няма да остане трайно студен. Според Стоев до края на месеца ще има дни с температури между 25 и 30 градуса. Сутрините вече ще бъдат осезаемо по-хладни, като още през следващата седмица на места термометрите могат да показват под 8 градуса.

„Доста хладни сутрини и приятни слънчеви следобеди ще има до края на месеца“, обобщи синоптикът. Очакванията са есента като цяло да бъде с температури над обичайните за сезона.

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Редактор: Цветина Петкова