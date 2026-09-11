Евтиното пазаруване онлайн вече ще излиза още по-скъпо. Европейският съюз въвежда поредна нова такса за малките пратки от първи ноември. Съвсем наскоро беше въведено мито от 3 евро на артикул за малките пратки, които влизат на територията на Европейския съюз. Таксата, която е в сила от първи юли, е временна мярка, но успя рязко да намали онлайн пазаруването от големите китайски платформи. Сега, от първи ноември, предстои въвеждането на нова такса - още една, която ще бъде отделна от фиксираното мито от 3 евро. Темата коментира адвокат Валентин Савов в ефира на “Твоят ден”.

“Тази допълнителна такса е предвидена, за това да покрие разходите на митниците по обработване на пратките с ниска стойност до 150 евро. Тя ще трябва да покрива разходи за софтуер, за служители и всичко, което е свързано с обработването на такива пратки”, каза той.

Размерът все още не е уточнен. Предвижда се да бъде между 2 и 4 евро, като в момента все още се очаква дали ще засяга артикул или цялата пратка, уточни адвокатът. Според него вероятно таксата ще бъде налагана върху самата пратка.

Нова митническа такса от 3 евро за малки пратки от трети страни: Как ще се заплаща

“Идеята на цялостната реформа на митническото законодателство и митническата реформа на Европейския съюз е да се изградят постоянни мерки, да се въведат мита, които да се налагат и върху такива пратки, които са с ниска стойност. Затова и очакванията са, че временното мито от 3 евро, както и таксата за обработване, може би ще имат временен характер до 1 юли 2028 година”, обясни още адвокатът.

Съгласно законовата рамка тази тежест би трябвало да бъде за платформите и доставчиците. Не би трябвало да бъде отделно плащана от самия потребител, допълни Савов.

“От икономическа гледна точка този допълнителен разход винаги би могъл да бъде прехвърлен на потребителя чрез увеличаване на крайната цена или някакви допълнителни такси. Но ако такава такса се включва, тя трябва да бъде преди чекаута на поръчката”, обясни още той.

По негови думи с тази реформа, която трябва да завърши през 2028 г. ЕС цели да се увеличат приходите от точно такива малки пратки, да се увеличи контрола върху стоки, които не отговарят на европейските стандарти, да се прекрати заобикалянето на митническото законодателство.

Савов отбеляза, че европейските и българските платформи и онлайн търговци са поставени в изключително неконкурентоспособно положение спрямо китайските.

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