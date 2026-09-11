„Искаме да вървим заедно по пътя на ускореното икономическо развитие и към едно по-пълноценно и качествено сътрудничество, особено по отношение на привличането на инвестиции”, това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при откриването на Деветнадесетата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, която се проведе в Пекин.

България и Китай търсят инвестиции в рамките на стратегическото си партньорство

Като съпредседател от българска страна на Смесената комисия Пулев открои два основни приоритета пред двустранното икономическо сътрудничество – привличането на китайски инвестиции в България и разширяването на търговските отношения между двете страни.

Снимка: Пресцентър на Министерство на икономиката и индустрията

Той подчерта, че България е готова да работи за качествена икономическа трансформация, която да носи конкретни резултати за българските граждани и потребители, като същевременно страната продължава да развива отношенията си със своите стратегически партньори.

Пулев посочи, че в условията на променящата се глобална икономическа и геополитическа среда стратегическото положение на страната ни в Черноморския регион, пристанищната инфраструктура и транспортните връзки придобиват все по-голямо значение, а България ще играе все по-ключова роля в икономическите процеси в региона.

По време на сесията бяха обсъдени конкретни възможности за задълбочаване на икономическото партньорство между България и Китай, включително насърчаването на инвестициите, разширяването на двустранната търговия и развитието на контакти между институциите и бизнеса от двете държави.

В рамките на заседанието беше направен анализ на двустранното сътрудничество и бяха разгледани актуални въпроси на българо-китайските икономически отношения и възможностите за разширяване на партньорството в редица приоритетни области - инвестиции, енергетика, зелени технологии, декарбонизация, земеделие и храни, транспорт, туризъм и други.

Българската делегация включва още министъра на туризма Илин Димитров, заместник-министри на икономиката, инвестициите и индустрията, енергетиката, земеделието и регионалното развитие, както и изпълнителните директори на Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и „Национална компания индустриални зони”.

„Високото ниво и широкият състав на тази делегация показват важността, която България отдава на развитието на отношенията с Китай”, подчерта Пулев.

Икономическият министър изрази желание за задълбочаване на преките контакти между български и китайски компании и за представяне на конкретни инвестиционни възможности в България. „Имаме много работа, но и ясна готовност да продължим да разширяваме взаимодействието си и да увеличаваме обема на двустранната търговия”, заяви Александър Пулев.

Отбелязана бе и положителната динамика на двустранната търговия, като през първите четири месеца на 2026 г. общият стокообмен надхвърля 2,5 млрд. щ.д., ръст от 88,5% спрямо същия период на 2025 г.

В рамките на визитата в Пекин той посети водеща китайска високотехнологична компания, развиваща иновативни решения в областта на електромобилността, производството на смартфони и интелигентен дом. Компанията произвежда електромобили и инвестира активно в технологии, собствени чипове, автономно управление, роботика и др.

Вицепремиерът покани представители на китайската компания да посетят България и да разгледат конкретни терени и индустриални възможности за потенциално инвестиционно присъствие във връзка със стратегическото им планиране за разрастване.

Редактор: Мария Барабашка