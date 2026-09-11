Близо 900 растения канабис са открити при две полицейски операции във Великотърновска област. Трима мъже са задържани, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

При акция в село Равново, община Златарица, криминалисти проверили имот, обитаван от 52-годишен мъж от Варна. В него били изградени оранжерии, в които полицаите открили общо 856 растения с височина между 50 сантиметра и 3 метра. Направеният на място наркотест показал наличие на марихуана.

Полицията разкри наркооранжерия в местността Евксиноград

52-годишният мъж бил открит в имота и задържан за срок до 24 часа. По-късно същия ден последвала втора операция - този път в гориста местност край село Козаревец. Полицаи от Горна Оряховица засекли двама мъже, докато се грижели за девет растения канабис. При появата на служителите на реда те направили опит да избягат, но били спрени и задържани.

Арестуваните са на 28 и 41 години, съответно от селата Ресен и Поликраище. Полевият тест на откритите растения също отчел марихуана. По двата случая са образувани досъдебни производства. Разследванията продължават под надзора на съответните районни прокуратури

Редактор: Цветина Петкова