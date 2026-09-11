Сигнал за сексуални посегателства по време на масажна терапия. Жените, потърсили екипа на NOVA, са посетили известния юмейхо терапевт Стефан Божилов. Става дума за японска мануална терапия, която помага при болки в гърба и кръста – проблеми с опорно-двигателния апарат. Пострадалите разказват, че мъжът се е опитвал да ги опипва на интимни места. Последният случай е отпреди три месеца – става дума за 18-годишно момиче, което подало сигнал в МВР. На Божилов е повдигнато обвинение за блудство. На този етап има информация за посегателства срещу общо шест жени.

“Притесних се, че буквално може да ме изнасили и няма кой да ми помогне. Даже не си спомнях откъде се излиза, отключена ли е, заключена ли е вратата”, споделя една от потърпевшите.

“Изтръпнах от това, което ми се случва. Казах му:“Какво правиш?”, споделя друга жена.

“Човек, чието поведение граничи с извратено и по-скоро болестно състояние” - така друга пострадала определя действията на мъжа.

“Сава дума за блудство с ръце”, казва близка на четвъртата жертва.

Тези жени не се познават, но разказват една и съща история. В различни години и по различни поводи търсят помощ от един и същи човек – 75-годишният Стефан Божилов, юмейхо терапевт от най-висока степен и председател на Юмейхо сдружението в България. Юмейхо е японска мануална терапия, при която чрез масаж се облекчават болки в части от опорно-двигателния апарат, а пациентите са облечени. Вместо да им помогне обаче, жените твърдят, че Божилов си е позволил да блудства с тях. Последната му клиентка е само на 18 години. След посещението си отива веднага в полицията. А прокуратурата повдига на мъжа обвинение за блудство.

На въпрос от екипа на NOVA дали юмейхо терапията включва опипвания по интимни зони, Божилов отговаря: „Нищо няма да ви отговарям. Искате да кажа нещо, което ще е против мен“. Той споделя още, че от случая с 18-годишната насам не се чувства добре, бил притеснен от това, че трябвало да ходи в полицията.

Предупреждения за поведението на Божилов се появяват в социалните мрежи години преди срещу него да бъде повдигнато обвинение.

„Издевателства върху жени сексуално, възползвайки се от положението си на „лечител”. Моля да направите тази информация достояние за повече хора и това студио да се заличи. А животното, което си позволява да се гаври с не една жена, е Стефан Божилов”, пише в един от постовете с коментари за терапевта.

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Под публикацията се появяват разкази и на други жени, които споделят, че са преживели същото в кабинета на Божилов. Част от тях са изпратили писмо и до представители на международната им общност. В него фигурират следните оплаквания от потърпевши: „С всяка следваща процедура той си позволяваше да ме докосва все повече и повече в интимната област. Сънувам кошмари и изпитвам отвращение! Надявам се никоя друга жена да не трябва да преживява това“; „Масажът приключи, платих и когато излязох, се чувствах отвратена и унизена, като жертва на изнасилване”.

До наказателно преследване срещу Божилов се стига преди около три месеца, след като 18-годишното момиче отива в кабинета му. Търси помощ заради болки в гърба. Терапевтът е препоръчан като един от най-опитните, разказва близка на момичето.

“Разбрах, че е възрастен господин с опит. Вдъхваше доверие. Бил много добър, уважаван, учител на други такива терапевти. Ходил в Япония", разказва близката. Тя допълва, че са чели за мъжа и не са имали повод да се усъмнят в него.

Масажът започнал професионално, докато в един момент докосванията на Божилов притеснили момичето.

“Постепенно е усетила, че започва някакви действия, които не са ОК. Но той обяснявал, че това е нетрадиционен масаж, японско изкуство и е нормално”, разказва още близката на момичето.

След това, по думите на момичето, терапевтът се възбудил и започнал да се отърква в тялото ѝ. После свалил бельото ѝ. Тогава тя скочила и прекратила процедурата.

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“Става дума за блудство с ръце, еднократен акт, но достатъчен да притесни и унижи една жена”, казва близката. И допълва, че когато напуснало кабинета, момичето било разстроено и треперело. Казало, че веднага ще подаде сигнал, защото смята, че това не се случва за пръв път. “Каза: “Този човек трябва да бъде спрян”, разказва още близката на момичето.

Започва разследване. Три месеца по-късно Софийската районна прокуратура повдига на Стефан Божилов обвинение за блудство.

Наблюдаващият прокурор и говорител в СРП Александра Стефанова посочи: “Извършителят е осъществил блудствени действия по отношение на пострадалото лице . Тези блудствени действия са съпроводени с упражнена сила. В досъдебното производство са събрани достатъчно доказателства, които към този момент сочат за виновността на извършителя. Разпитани са свидетели, извършени са експертизи. Заключенията от тях са приобщени и въз основа на тези доказателства наблюдаващият прокурор е преценил, че следва да бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление. Мярката за неотклонение е в размер на 5 000 евро”.

Стефан Божилов не пожела да обясни пред екипа на NOVA какво според него се е случило по време на масажа. Той каза, че е бил в полицията в продължение на 24 часа. “Всеки има право да прави каквото иска в тази страна до доказване на противното. Аз нямам версия и никак не ми е приятен целия този случай”, допълни още той.

След сигнала на 18 годишното момиче започват да изплуват истории, премълчавани с години. Екипът на NOVA се среща с още три жени. В различни години те посещават кабинета на Божилов с различни проблеми една надежда - да им помогне. Едната от тях, малко след като животът й се преобръща заради тежка диагноза.

“Преди две години ми беше поставена тежка диагноза за автоимунно заболяване и аз търсех начини, с които да мога да си помогна да подобря здравословното състояние. Чрез препоръка от мой близък с добра позиция в обществото попаднах на този човек”, разказва жената.

Жената страда от множествена склероза. Още при първото посещение част от докосванията я смущават, но тъй като Божилов е авторитет в средите, му се доверява.

“Първата сесия мина сравнително добре. Единствено накрая завършваше с едни движения и едни докосвания, които леко ме смутиха. Но не бях сигурна дали изобщо трябва да ги подлагам на съмнение”, разказва тя.

Връща се още два пъти. Третото посещение се оказва последно. “Позволи са да инициира масаж под бельото ми. Аз бях разтреперана и доста притеснена, исках възможно най-бързо да напусна помещението и той го усети. Но погледът му беше като на човек, прекъснат в много важен за него момент. Изключително бях притеснена и уплашена, защото реално съм сама с мъж. Не знаех дали помещението е отключено, или заключено. И не знаех, ако нещата загрубеят дали изобщо мога да изляза оттам в безопасност”, разказва още жената. И допълва, че поведението на терапевта “граничи с извратено и по-скоро болестно състояние”. “Използва позициите си в обществото, за да такива мръсни, ниски цели”, казва още тя. Споделила единствено на съпруга си и се опитва да забрави.

Друга жена стига до същия кабинет, с надеждата да стане майка. Търси допълваща терапия докато прави опити да забременее. Изпратена е при Божилов по препоръка на лекар, при когото ходи от години. Отишла е само веднъж, повече не е повторила. По време на масажа той е започнал да опипва жената по интимните зони. “Аз замръзнах, защото не очаквах такова нещо.Бяхме сами, той правеше масажите в един апартамент. Изключително много се уплаших. Притесних се, че буквално може да ме изнасили и няма кой да ми помогне. Даже не си спомнях откъде се излиза, отключена ли е, заключена ли е вратата”, разказва за случая тя. Наложило се е след случката да посещава психолог, за да се справи с травмата. След което е предупредила лекарката, която я е пратила при терапевта, като разказала какво се е случило. Жертвата е готова да даде показания в полицията.

Години по-рано друга жена преживява същата история. Отива при Божилов заради болки в кръста. “Първият път нямах никакъв проблем, той обясняваше какво се случва с тялото ми, какви упражнения да правя”, разказва тя. Когато отива за втори път обаче по време на масажа той започнал да я опипва по интимните зони. “Изтръпнах. Какво се случва? Попитах: “Нормално ли е това?”, споделя тя. Божилов се извинил. Жената разказва, че изпитала страх и гняв. Също така споделя, че не е подала жалба в полицията, защото според нея в такива моменти човек чувства срам и вина.

Прокурор Стефанова обяснява: “При установяването на евентуално други пострадали лица, те следва да подадат сигнал и съответно да бъде проведено разследване, което да установи, има ли друго извършено посегателство и налице ли са доказателства за промяна на правната квалификация”.

Темата вече е и във фокуса на Европа. Тази година Европейският парламент поиска общи правила, основани на принципа „само „да“ означава „да“. Според тях мълчанието или липсата на съпротива не означават съгласие , защото при сексуално посегателство жертвата може просто да замръзне от страх.

Стефанова допълва: “Kогато имаме замръзване на тялото и това е вследствие всъщност на посегателството, осъществено то извършителя, ние влизаме в тази гранична хипотеза ,в която е напълно възможно извършеното към този момент да не бъде престъпление по нашия Наказателен кодекс”.

А една от жертвите споделя: “Не искам други жени да изпадат в такова положение, което може да бъдат и много травмиращо”. А друга изразява недежда Стефан Божилов да бъде спрян.

Към момента терапевтът продължава да работи, лицензът му не е отнет.

Адвокатите на Божилов изпратиха позиция до NOVA. В нея пише, че производството е в досъдебна фаза, обвинителен акт не е внесен в съда, съдебен процес не е образуван. Постановлението за привличане на обвиняем е предварителна прокурорска квалификация, която подлежи на изменение, а производството - на прекратяване. Казват, че нямат достъп до материалите по разследването. Те не могат да се разгласяват без разрешение на наблюдаващия прокурор. Казват още, че твърдения на лица, които не са сезирали разследващите органи, са непроверени и недоказани. “Излъчването им като установени факти или тяхното обединяване в “модел на поведение” е годно да причини неотстраними вреди”, пише още в позицията.

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