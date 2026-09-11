Петима души бяха откарани в болница с различни наранявания след тежък пътен инцидент, станал на главния път Варна - Добрич в петък сутринта. Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 6 часа.

Произшествието е станало в района на село Любен Каравелово. По първоначални данни сблъсъкът е възникнал между три превозни средства - пътнически бус, лек автомобил и микробус с платформа.

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22-годишен шофьор изгубил контрол над автомобила си и напуснал пътното платно, като колата се озовала в банкета. С него пътувал и 18-годишен младеж.

На мястото пристигнал екип на „Пътна помощ“. Специализираният автомобил, управляван от 23-годишен мъж, спрял на платното в посока Добрич, за да репатрира авариралата кола. Служителят бил придружаван от свой колега. Докато течала подготовката за извозването на автомобила, в превозното средство на „Пътна помощ“ се ударила друга кола, зад волана на която бил 45-годишен мъж.

Снимка: Група "Виждам те КАТ - Добрич", Facebook

Пострадалите са транспортирани незабавно към най-близкото лечебно заведение за прегледи и оказване на медицинска помощ. Единствено 22-годишният водач на първия автомобил остава в болница. Той е с фрактура на левия глезен и скъсана връзка на лявото коляно и е настанен за лечение в отделението по ортопедия.

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Инцидентът предизвика сериозни затруднения в трафика и километрично задръстване в ранните часове на деня. Екипи на полицията регулират движението, което временно се извършва двупосочно само в едната лента. Причините за сблъсъка се изясняват.