Седем души, сред които деца, са пострадали в катастрофата на пътя Добрич – Варна, станала в неделния следобед, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента на около 3 км от разклона за село Стефаново е подаден към 16:40 ч.

Тежка катастрофа затвори пътя Добрич - Варна

При извършените първоначални действия на място полицаите са установили, че лек автомобил БМВ, управляван от 48-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в друга кола, управлявана от 36-годишна жена.

Всички участници в катастрофата са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ в Добрич. Общо 7 души, сред които и деца, са получили различни травми и фрактури.

Жена на 45 години, пътувала в единия автомобил, е настанена в реанимация с опасност за живота. Жена на 61 г. от втория автомобил е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Анна“ във Варна, където също е настанена в реанимация. Лекарите все още се борят и за нейния живот. На двамата водачи са взети кръвни проби за алкохол и наркотици. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петрова