След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от Здравната каса , днес се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена Касата.

Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления, средствата били заплащани от Здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източвали средства, но се създали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти.

Редактор: Дарина Методиева