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Канада обяви пакет от 350 милиона долара за противовъздушната отбрана на Украйна
Мащабна руска атака по индустриалния Павлоград в югоизточна Украйна е отнела живота на най-малко 7 души, а десетки са ранени. Няколко души са пострадали рано тази сутрин при руски въздушни удари срещу Киев.
Москва засилва атаките с балистични ракети и реактивни дронове срещу складове, доставчици на храни и търговски вериги.
Загинали и ранени при руска атака срещу Днепър, Павлоград и Суми
На този фон Володимир Зеленски заяви, че украинските и американските преговарящи са в постоянен контакт, но няма да има тристранна среща преди изборите в Русия. Междувременно Канада одобри пакет от помощи за противовъздушната отбрана на Украйна.
„В момента, в който се срещаме днес, Русия продължава да ескалира своята варварска въздушна война, като безразборно нанася удари срещу цивилното население. Въздушната отбрана на Украйна е по-важна от всякога. Именно затова по-рано днес Канада и Украйна финализираха споразумение за доставка на жизненоважни прехващачи за въздушната отбрана. Този пакет от оборудване на стойност 350 милиона долара ще спомогне за защитата на украинския народ, инфраструктурата и въздушното пространство на страната, заяви Марк Карни”.Редактор: Мария Барабашка
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