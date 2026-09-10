В „Интервюто в Новините на NOVA“ Иван Шишков коментира, че строителството на „Хемус” ще бъде поверено на вече избраните фирми, за да не се губи време в съдебни дела. Той заяви още, че кметовете на общините в регионите, разположени по трасето на скоростния път, са били категорични на днешната среща. „Аз отидох и попитах: „Искаме да знаем воюваме ли със строителните фирми, разваляме ли договорите, започваме ли всичко отначало или започваме по най-бързия начин да достроим магистрала „Хемус”, макар че на много от лотовете започваме да строим наново. Те бяха категорични, беше ясно - всички се молеха да започнем да строим веднага”, заяви регионалният министър.

„Единственият начин да не загубим две години, да не загубим авансите и да не се окаже държавата от изгубилата страна в една съдебна битка, се оказва, че трябва да продължим с тези фирми, по този начин, разбира се с договори. Ние ще направим така, че ще плащаме, след като бъде извършено строителството, няма да плащаме авансово и включително авансът ще го приспаднем, така че да можем да се възползваме от дадените аванси. Ще спечелим чисто икономически, но най-важното - ще спечелим време и ние ще се съобразим с желанието на хората”, добави Шишков.

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По думите му със сигурност строителството ще е по-скъпо, а фирмите, които са взели аванси, ще могат да строят с тях. „На нас ще излезе по-скъпо, не на тях. И всяко строителство, което се забавя става все по-скъпо и по-скъпо. Ние направихме правен и икономически анализ и се оказва, че ако се забавим и започнем да го строим 2 години по-късно, т.е. след като завършим едни съдебни дела, тогава ще струва по-скъпо. В момента ще направим всичко възможно не просто да компенсираме забавянето, а да спечелим поне една година.”, каза той.

„Установих, че в областите, през които минава магистралата, живеят над милион, милион и 200 хил. жители. Това е влияние върху хора, за които е жизненоважно да има тази свързаност, за да има бизнес, за да може да се върне икономиката в тези региони”, заяви министърът и добави, че очаква атаки от определени политически сили за автомагистрала „Хемус”.

Редактор: Цветина Петкова