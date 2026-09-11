Две седмици преди официалния старт на предизборната кампания кандидатите за президент засега действат предпазливо и избягват остри сблъсъци. Около тази оценка се обединиха социолозите Юлий Павлов и Петко Петков и комуникационният експерт Александър Христов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Президентските избори са на 25 октомври, а до 22 септември трябва да станат ясни всички кандидатпрезидентски двойки.

Според Петков основните претенденти на този етап са съсредоточени повече върху избягването на грешки, отколкото върху представянето на конкретни политики. „Като че ли се движат на пръсти, за да не допуснат грешки“, коментира той. По думите му засега кампанията изглежда дори „на моменти скучна“, а кандидатите се срещат предимно с хора от собствените си политически общности. Това обаче не е достатъчно за президентски вот, при който е необходимо привличането на много по-широк кръг избиратели.

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Юлий Павлов посочи, че Илияна Йотова е единственият кандидат, заявил намеренията си сравнително рано, докато останалите са се забавили. Той подчерта, че не всички участници в президентски избори влизат в надпреварата с реалистична цел да стигнат до „Дондуков“ 2. „За да спечелят, се явяват малко от кандидатите. Останалите си поставят други цели“, заяви социологът. Сред тях могат да бъдат мобилизиране на партийното ядро и повишаване на личната разпознаваемост.

Александър Христов също не очаква агресивна кампания между двете водещи кандидатпрезидентски двойки. Според него по-умереният тон би им позволил постепенно да разширяват подкрепата си, без да отблъскват големи групи избиратели. „За чудовищна агресия от страна на двете основни кандидатури аз лично не вярвам да се стигне“, каза комуникационният експерт. По-остри послания според него могат да дойдат от останалите участници в надпреварата.

Експертите коментираха и решението на ГЕРБ да не издига собствен кандидат. Според Петков това увеличава възможностите пред останалите претенденти, тъй като част от симпатизантите на най-голямата опозиционна сила могат да подкрепят друга кандидатура или изобщо да не гласуват.

Павлов смята, че отсъствието на кандидат на ГЕРБ е най-вече в полза на двойката Андрей Гюров-Георги Кандев, защото намалява конкуренцията за второто място. „Аз не виждам дори теоретична вероятност някой да се доближи до второто място“, заяви той. Според прогнозата му най-вероятният сценарий е балотаж между Илияна Йотова–Кирил Вълчев и Андрей Гюров–Георги Кандев.

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Социологът определи като грешка решението на ГЕРБ да остане без собствен кандидат, тъй като президентският вот е възможност партийните структури да бъдат мобилизирани преди местните избори догодина.

Христов също не вижда реалистичен сценарий, при който нова кандидатура, обявена в последния момент, да размести съществено силите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова