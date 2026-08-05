Даниела Иванова е бизнесдама и първата у нас, поръчала домашен робот. Тя разказа, че е поръчала Нео в края на миналата година, когато е видяла реклама.

Иванова обясни в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS, че машината идва програмирана и обучена за базови операции – да чисти с прахосмукачка, сортира пране, да пуска пералня, миялна машина, да простира, може да носи покупките, да играе с детето.

Иванова подчерта, че не иска роботът да участва във възпитанието на детето, да пише домашните, затова е изключила тази опция.

Бъдещето вече е тук: Изборът на изкуствения интелект и кой го контролира

Роботът може и да готви, но за тази цел трябва да бъде обучен от собственика, като гледа. Иванова каза, че ще настрои Нео да пази от крадци.

Роботът е настроен на всички езици от Европейския съюз.

Тъй като Иванова има бизнес с хотели, тя каза, че ще тества Нео и като камериер.

Какво може да върши Нео и как ще бъде обучен гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова