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Даниела Иванова е първият собственик на такава машина
Даниела Иванова е бизнесдама и първата у нас, поръчала домашен робот. Тя разказа, че е поръчала Нео в края на миналата година, когато е видяла реклама.
Иванова обясни в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS, че машината идва програмирана и обучена за базови операции – да чисти с прахосмукачка, сортира пране, да пуска пералня, миялна машина, да простира, може да носи покупките, да играе с детето.
Иванова подчерта, че не иска роботът да участва във възпитанието на детето, да пише домашните, затова е изключила тази опция.
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Роботът може и да готви, но за тази цел трябва да бъде обучен от собственика, като гледа. Иванова каза, че ще настрои Нео да пази от крадци.
Роботът е настроен на всички езици от Европейския съюз.
Тъй като Иванова има бизнес с хотели, тя каза, че ще тества Нео и като камериер.
Какво може да върши Нео и как ще бъде обучен гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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