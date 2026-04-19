Застрашени от изчезване бели делфини бяха забелязани край бреговете на Източен Китай (ВИДЕО)
Ретро велосипеди на парад по улиците на Лондон (ВИДЕО)
След 9 дни на свобода: Заловиха вълк, избягал от зоопарк в Южна Корея (ВИДЕО)
След дълго лечение: В Аржентина пуснаха на свобода 15 пингвина (ВИДЕО)
Тайните на Ница: Една (не)стандартна обиколка на френската Ривиера (ВИДЕО)
12-часов картинг маратон в Хасково с участие на Никола Цолов
Кучето-робот Рашко и неговата стопанка Джулия разкриха как изкуственият интелект помага в ежедневието
„Рашко е контролиран изцяло от мен – той само ме съветва, но не може сам да взема решения”, това коментира стопанката на първото куче-робот у нас Джулия Андонова в ефира на „Събуди се”. Тя допълва още, че Рашко е изключително информиран и често се консултира с него за новините, които текат в медийното пространство, превръщайки го в полезен спътник в информационния свят.
Джулия Андонова подчерта, че въпреки високата си интелигентност и способност да анализира данни, кучето-робот остава под пълен човешки контрол. „Той е програмиран да съветва и съдейства, но не притежава право на глас или способност да прави самостоятелни избори”, казва неговата стопанка.
Ахинора - първият дигитален образ холограма в българския телевизионен ефир
Срещата на Рашко с публиката е поредното доказателство, че изкуственият интелект вече не е само част от научната фантастика, а реалност, която навлиза активно в българския ефир и ежедневие.
