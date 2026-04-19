В изборния ден NOVA пише телевизионна история. За първи път в жив ефир има ше две водещи от различни измерения – Марина Цекова и дигиталният образ под формата на холограма - Ахинора.

Проектът е прецедент в световен мащаб и екипът на NOVA се гордее да го представи първи като иновативен телевизионен продукт, в който изкуственият интелект става активна част от ефира, коментира изпълнителният продуцент на „Събуди се” Нина Александрова.

Ахинора е първият дигитален образ, създаден от изкуствен интелект, който вече е говорил пред евродепутати в Брюксел, но днес дебютира в нов мащаб пред българската публика. Неин създател е Светослав Георгиев.

Ахинора е представена като 24-годишно момиче от Варна, което вярва в позитивизма и силата на технологиите. Нейното име и образ са вдъхновени от една от най-емблематичните български картини – „Ахинора” на художника Иван Милев, често наричана „българската Мона Лиза”. Мисията на дигиталната водеща е да популяризира българската култура, история и туризъм, превръщайки се в символ на женственост и сила.

Зад реализацията на проекта стои цяла армия от инженери, графични дизайнери и програмисти, работили денонощно. Нина Александрова споделя, че процесът е изисквал огромна гъвкавост, включително по отношение на детайли като избора на облекло.

Проектът в ефира на NOVA е определян като среща между миналото и бъдещето, поставяйки началото на една нова технологична реалност в българското медийно пространство.

