Политици също реагираха на отправянето на заплахи и обиди от български младежи към италиански ученици от еврейски произход

Десетки италиански ученици от еврейски произход от Рим и Милано, настанени в хотел в Банско, станаха обект на агресия от страна на български младежи, които отправяли към тях заплахи и антисемитски обиди и нацистки възгласи.

Министерството на външните работи на България излезе с официална позиция, в която подчертава, че страната ни е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви. „Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество. България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм“, заявяват от МВнР.

От ведомството допълват, че поддържат постоянен контакт с МВР за изясняване на всички обстоятелства и са в готовност да окажат необходимото съдействие на италианската страна.

От МВР заявиха, че се е стигнало до словесен конфликт между група български и италиански младежи, без физически сблъсък. Служителите на местната полиция реагирали, образувана е преписка и всички участници в скандала вече са установени.

Остри реакции в Рим заради заплахи и обиди срещу италиански ученици от еврейски произход в Банско

Италианските деца от еврейската общност са били на лагер в района на Банско. В хотела, в който били отседнали, дошла група младежи с черни фланелки, които викали „Хайл Хитлер” и имали агресивно поведение. Учениците се барикадирали в хотела, а придружаващите ги учители ги посъветвали да стоят далеч от прозорците.

Позиция дойде и от ГЕРБ. Бившият външен министър Георг Георгиев.

"До преди време България беше пример за света по темата борба с антисемитизма и езика на омразата. Това беше до преди време. Днес вече, и то от чуждата преса, научаваме, че италиански деца от еврейски произход са били нападнати и обиждани от група скинари и неонацисти по време на престоя си на летен лагер в Банско", пише той във Facebook.

"Въпросите тук са няколко: Защо информация за случая идва чак сега, след като грозната случка е от преди дни? Какви и дали изобщо някакви мерки за превенция и безопасност са били предприети от МВР, с оглед и на специфичната международна обстановка и заплахи? Кога МВнР възнамеряваше да предостави информация, защото от международните публикации научаваме, че италианската страна, чрез външния си министър Антонио Таяни, е поискала официално обяснение от София във връзка с инцидента? Защо на този фон реакцията на нашето външно министерство идва едва днес, дни по-късно? България има ли вече определен от правителството национален координатор за борба с антисемитизма, който следва да се намесва и работи с институциите и международните партньори именно в такива ситуации?", пита Георгиев.

"Случилото се в Банско е притеснително не само поради скандалния си и отвратителен антисемитски характер, не само защото е насочено срещу деца, но и защото е поредната въпросителна пред международния имидж на България като надеждна и сигурна страна.
И на фона на всичко това, властите ни удостояват отново единствено с…оглушително мълчание.
За пореден път", завършва бившият външен министър.

Андрей Гюров също излезе с позиция. Във Facebook той запита: "Г-н Радев, кой пази децата?"

"В европейска България група с нeонaцистки убеждения се събира пред хотел, в който са настанени деца от еврейски произход на посещение от Италия. Опитват да влязат, блокират входа на хотела, буйстват и крещят нацистки лозунги на 15-годишни деца, които ужасени плачат. Те са инструктирани да стоят далеч от прозорците и да не напускат стаите си. Това се случва в страната, спасила своите евреи. Г-н Радев, как е възможно полицията да дойде и да разпръсне нападателите, които после да се върнат по-многобройни и да продължат своя опит за погром?
Защо не са били задържани още първия път и колко време тези деца са били подложени на ужаса да се чудят дали ще бъдат защитени? Кой полицейски началник е отговарял за овладяване на този опит за погром? Разследва ли се поведението на полицейските служители, отишли на място? Образувано ли е производство за престъпление от омраза? И нещо много важно - защо този случай не е в бюлетина на МВР? Невписването на един случай не го прави по-малко реален или неслучил се. Само поражда още един въпрос - защо българските граждани научават от италианските медии какво се случва в собствената ни държава?", пита още Гюров.

Той посочва още, че "можем да спорим за правителства, войни и политика, но тези деца не носят отговорност за решенията на някое правителство. Точно както българските деца не носят отговорност за решенията на нашето".

"Г-н Радев, ако това бяха български деца в хотел в Рим, щяхте ли да поискате от италианската полиция бърза намеса? Арести? Пълна информация? Гаранции, че никой няма да се върне и да ги заплашва отново? Тогава защо допуснахте различно поведение от българското МВР? Българите обичаме най-много от всичко своите деца, а това значи да застанеш до всяко едно дете, което е уплашено и да поискаш сметка от онези, които е трябвало да го пазят. Господин Радев, дължите отговори", завява Андрей Гюров.

Редактор: Цветина Петрова

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