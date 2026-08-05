Десетки италиански ученици от еврейски произход от Рим и Милано, настанени в хотел в Банско, станаха обект на агресия от страна на български младежи, които отправяли към тях заплахи и антисемитски обиди и нацистки възгласи.

Министерството на външните работи на България излезе с официална позиция, в която подчертава, че страната ни е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви. „Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество. България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм“, заявяват от МВнР.

Bulgaria is deeply concerned by reports of antisemitic acts targeting a group of young Italian Jews. Such acts are unacceptable and have no place in a democratic society. Bulgaria unequivocally condemns all forms of antisemitism. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) August 5, 2026

От ведомството допълват, че поддържат постоянен контакт с МВР за изясняване на всички обстоятелства и са в готовност да окажат необходимото съдействие на италианската страна.

🇧🇬MFA is in close contact with the Ministry of Interior regarding the ongoing clarification of all circumstances surrounding the incident and stands ready to provide any necessary assistance to the Italian side. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) August 5, 2026

От МВР заявиха, че се е стигнало до словесен конфликт между група български и италиански младежи, без физически сблъсък. Служителите на местната полиция реагирали, образувана е преписка и всички участници в скандала вече са установени.

Остри реакции в Рим заради заплахи и обиди срещу италиански ученици от еврейски произход в Банско

Италианските деца от еврейската общност са били на лагер в района на Банско. В хотела, в който били отседнали, дошла група младежи с черни фланелки, които викали „Хайл Хитлер” и имали агресивно поведение. Учениците се барикадирали в хотела, а придружаващите ги учители ги посъветвали да стоят далеч от прозорците.

Позиция дойде и от ГЕРБ. Бившият външен министър Георг Георгиев.

"До преди време България беше пример за света по темата борба с антисемитизма и езика на омразата. Това беше до преди време. Днес вече, и то от чуждата преса, научаваме, че италиански деца от еврейски произход са били нападнати и обиждани от група скинари и неонацисти по време на престоя си на летен лагер в Банско", пише той във Facebook.

"Въпросите тук са няколко: Защо информация за случая идва чак сега, след като грозната случка е от преди дни? Какви и дали изобщо някакви мерки за превенция и безопасност са били предприети от МВР, с оглед и на специфичната международна обстановка и заплахи? Кога МВнР възнамеряваше да предостави информация, защото от международните публикации научаваме, че италианската страна, чрез външния си министър Антонио Таяни, е поискала официално обяснение от София във връзка с инцидента? Защо на този фон реакцията на нашето външно министерство идва едва днес, дни по-късно? България има ли вече определен от правителството национален координатор за борба с антисемитизма, който следва да се намесва и работи с институциите и международните партньори именно в такива ситуации?", пита Георгиев.

"Случилото се в Банско е притеснително не само поради скандалния си и отвратителен антисемитски характер, не само защото е насочено срещу деца, но и защото е поредната въпросителна пред международния имидж на България като надеждна и сигурна страна.

И на фона на всичко това, властите ни удостояват отново единствено с…оглушително мълчание.

За пореден път", завършва бившият външен министър.

Андрей Гюров също излезе с позиция. Във Facebook той запита: "Г-н Радев, кой пази децата?"

"В европейска България група с нeонaцистки убеждения се събира пред хотел, в който са настанени деца от еврейски произход на посещение от Италия. Опитват да влязат, блокират входа на хотела, буйстват и крещят нацистки лозунги на 15-годишни деца, които ужасени плачат. Те са инструктирани да стоят далеч от прозорците и да не напускат стаите си. Това се случва в страната, спасила своите евреи. Г-н Радев, как е възможно полицията да дойде и да разпръсне нападателите, които после да се върнат по-многобройни и да продължат своя опит за погром?

Защо не са били задържани още първия път и колко време тези деца са били подложени на ужаса да се чудят дали ще бъдат защитени? Кой полицейски началник е отговарял за овладяване на този опит за погром? Разследва ли се поведението на полицейските служители, отишли на място? Образувано ли е производство за престъпление от омраза? И нещо много важно - защо този случай не е в бюлетина на МВР? Невписването на един случай не го прави по-малко реален или неслучил се. Само поражда още един въпрос - защо българските граждани научават от италианските медии какво се случва в собствената ни държава?", пита още Гюров.

Той посочва още, че "можем да спорим за правителства, войни и политика, но тези деца не носят отговорност за решенията на някое правителство. Точно както българските деца не носят отговорност за решенията на нашето".



"Г-н Радев, ако това бяха български деца в хотел в Рим, щяхте ли да поискате от италианската полиция бърза намеса? Арести? Пълна информация? Гаранции, че никой няма да се върне и да ги заплашва отново? Тогава защо допуснахте различно поведение от българското МВР? Българите обичаме най-много от всичко своите деца, а това значи да застанеш до всяко едно дете, което е уплашено и да поискаш сметка от онези, които е трябвало да го пазят. Господин Радев, дължите отговори", завява Андрей Гюров.

Редактор: Цветина Петрова