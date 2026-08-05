Група български младежи отправила заплахи, антисемитски обиди и нацистки възгласи към десетки италиански ученици от еврейски произход от Рим и Милано, настанени в хотел в Банско . Инцидентът предизвика изключително остра реакция в Италия, като случаят стигна до италианските институции и политици, а външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства.

От МВР заявиха, че се е стигнало до словесен конфликт между група български и италиански младежи, без физически сблъсък. Служителите на местната полиция реагирали, образувана е преписка и всички участници в скандала вече са установени.

Конфликт между българи и италианци в Банско - с отзвук в медиите в Италия

Италианските деца от еврейската общност са били на лагер в района на Банско. В хотела, в който били отседнали, дошла група младежи с черни фланелки, които викали „Хайл Хитлер” и имали агресивно поведение. Учениците се барикадирали в хотела, а придружаващите ги учители ги посъветвали да стоят далеч от прозорците.

Напрежението предизвикало силно възмущение на всички нива в Италия, като историята се разказва обширно в медиите. Италианската еврейска общност съобщила за съществуването на сайтове и комуникация в социалните мрежи, в които се разменя информация за това кога и в кои хотели отсядат израелски граждани. Италиански политически лидери настояват за незабавна реакция от италианското външно министерство към българското.

„Антисемитизмът, който изглеждаше погребан след Втората световна война, за съжаление се проявява и днес”, коментира писателят Габриеле Нисим. Той допълни, че това може да се случи дори в страна като България, която е известна със спасяването на своите евреи. По думите му при всяка подобна проява сме длъжни категорично да я осъдим, а България трябва да даде много важен сигнал към Европа.

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