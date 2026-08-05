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Според Димитър Хаджидимитров се очаква поевтиняване на бензиностанциите през следващата седмица
Цените на петрола спаднаха до най-ниските си нива за последните три седмици, като суровият петрол сорт "Брент" се понижи с близо 5% до под 80 долара за барел. Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива коментира в ефира на NOVA NEWS, че реалната цена на петрола, която покрива производствените разходи и осигурява печалба, е между 68 и 75 долара за барел.
По думите му досегашното поскъпване е било провокирано от геополитическото напрежение и военните действия, но пазарът вече разполага с достатъчно алтернативни доставчици, сред които Нигерия и Русия.
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„Ако мирните преговори и споразуменията се задържат, още през следващата седмица ще видим по-сериозно намаление на бензиностанциите“, прогнозира той.
Хаджидимитров разясни, че цените на дребно у нас се определят на база 5-дневен плаващ период от международната средиземноморска борса, поради което понижението от международните пазари се усеща с няколко дни закъснение.
Той бе категоричен, че за следващите три месеца страната ни е 100% обезпечена с гарантирани договорености и няма риск от недостиг. Качеството на горивата у нас също отговаря на европейските стандарти, а повечето проверки за отклонения се дължат на сезонните преходни периоди между летни и зимни горива.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
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