Цените на петрола отчетоха значителен спад на международните пазари, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отлага планираната военна операция срещу Иран, за да даде възможност за нов кръг дипломатически преговори. Държавният глава определи подготвяната мащабна акция като „най-голямата атака от Втората световна война насам“.

По време на азиатската търговия сортът „Брент“ с доставка през октомври поевтиня с близо 7% и се търгуваше за малко над 83 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI също понижи цената си с над 6% до 79,47 долара за барел.

Сериозен спад на цените на петрола след думите на Тръмп за мирни преговори

Въпреки поевтиняването на суровината, негативните настроения се пренесоха и върху азиатските борси. Според пазарни анализатори инвеститорите остават предпазливи заради нарастващите опасения, че бурният растеж в сектора на изкуствения интелект може постепенно да започне да се забавя, което оказва допълнителен натиск върху финансовите пазари.

Тръмп заяви, че преки разговори с Техеран могат да започнат още днес или утре. По думите му първата стъпка ще бъде отварянето на Ормузкия проток, което може да стане още утре, а след това ще се преговаря за ядрената програма на Иран.

От Техеран обаче отричат да водят преговори със Съединените щати. Иранското външно министерство съобщи, че разговаря единствено с Оман за временно възстановяване на корабоплаването. Оттам подчертаха, че протокът не може да бъде напълно отворен, докато продължава американската военна агресия.

Редактор: Цветина Петкова