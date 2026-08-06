Жълти кодове за високи температури са обявени в 22 области в страната днес.

Снимка: НИМХ

Синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова успокои, че все пак сме далеч от екстремните горещини. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Най-топло ще е в Дунавската равнина, крайните югозападни райони, както и Горнотракийската низина.

„Мисля, че няма от какво да се оплакваме засега. Лятото не беше прекалено горещо”, коментира Кирилова.

Тя обясни, че юли е бил най-хладният за последните 20 години. Иначе климатично все още не е изцяло под нормата.

Температурите през следващите дни ще останат в интервала между 32 и 37 градуса. Малко по-ниски ще са в събота и неделя. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.

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Редактор: Ина Григорова