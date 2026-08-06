Снимка: iStock
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Колко дълго ще се задържат високите температури
Жълти кодове за високи температури са обявени в 22 области в страната днес.
Снимка: НИМХ
Синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова успокои, че все пак сме далеч от екстремните горещини. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Най-топло ще е в Дунавската равнина, крайните югозападни райони, както и Горнотракийската низина.
„Мисля, че няма от какво да се оплакваме засега. Лятото не беше прекалено горещо”, коментира Кирилова.
Тя обясни, че юли е бил най-хладният за последните 20 години. Иначе климатично все още не е изцяло под нормата.
Температурите през следващите дни ще останат в интервала между 32 и 37 градуса. Малко по-ниски ще са в събота и неделя. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Ина Григорова
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