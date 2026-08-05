Полицията в Кърджали подаде сигнал до Европейската прокуратура за злоупотреби със субсидии в размер на 350 000 евро. Общо осем души са ги получили, без да са извършили необходимите дейности, сочат данните на полицията.

Става въпрос за така наречените „бели петна“ – 8600 декара пасища, които трябвало да бъдат разчиствани. При съвместната проверка на полицията и Държавен фонд „Земеделие“ са констатирани терени, които не могат да бъдат пасища. Сред тях е и място с къща. Постройката е напълно законна, а човекът, който я стопанисва, каза, че изобщо не знае, че мястото би трябвало да се води пасище.

Европрокуратурата обвини българин в измама със субсидии

Констатирани са още няколко подобни терена. Предстоят и още проверки, включително на служители на ДФЗ и на общински служители.

„Поискахме съдействие от Държавен фонд „Земеделие” и съвместно с техни служители извършихме проверка на въпросните площи. Установихме, че на места има неокосени ливади и непочистени пасища. Дори на едно от местата има изградена къща със селскостопански двор”, обясни Радослав Узунов, началник сектор в „Икономическа полиция”-Кърджали.

„Тези лица са свързани помежду си, тъй като едно от тях кандидатства от името на всички останали с пълномощно. Проверяваме как са придобити тези земи и как са им били предоставени. Тъй като това са пасища, би следвало да имат животни. Тези лица имат животни, но не на територията на област Кърджали, а в област Хасково. За тези животни няма пътни документи, които да доказват как са били придвижвани дотук”, каза още Узунов.