Меморандум за стратегическо партньорство в подготовката на кандидатурата за „Европейска столица на културата 2032“ подписаха кметът на Габрово Таня Христова и на Велико Търново Даниел Панов. Събитието се състоя на историческия мост на Колю Фичето в Дряново.

Градоначалниците избраха знаковото място, където да подпишат документа, следвайки завета на Първомайстора – „Не градете толкоз дувари, дето да ви делят, ами повече мостове – да ви събират!“

Снимка: Община Дряново

Мостът се превърна в символ на връзката между двата града и на общото им бъдеще, казаха Христова и Панов.

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Меморандумът предвижда стратегическо партньорство при съвместната подготовка на кандидатурата на Габрово за инициативата „Европейска столица на културата 2032“, а Велико Търново ще участва като регионален стратегически партньор.

Споразумението поставя основите на сътрудничеството между двете общини при разработването на кандидатурата, планирането на общата стратегия и културната програма. Предвижда се и координация между институциите, културните организации, творческите общности и жителите на двата града и региона.

Снимка: Община Дряново

Заместник-кметът на Дряново Диляна Джеджева приветства партньорството и връчи на кметовете на Габрово и Велико Търново почетен плакет, издаден по повод националното честване на 225 години от рождението на Колю Фичето, което се състоя миналата година.

Редактор: Цвета Лазаркова