Спасителите на Южното Черноморие отчитат изключително трудно начало на август. Месецът започна с бурно море и на екипите им се наложи да спасяват живота на десетки летовници.

В неделя следобед 70- годишен украински турист се удави.

„За юли имаме регистрирани 86 спасителни операции, от които 4 завършват с фатален край. Всичките загинали са хора над 70-годишна възраст. По-възрастните трябва да ходят или рано сутрин на плаж, или привечер”, посочи експертът във водното спасяване Иван Георгиев.

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Спасител на плажа посочи, че през август вятърът е по-силен, морето е по-бурно, образуват се течения и опасността се повишава. Той подчерта, че най-важното е човек да запази самообладание и да се опита да изплува настрани, а не в права линия.

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