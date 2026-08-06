Не ми се струва разбитата лаборатория за фентанил в София и разбитата международна мрежа за трафик на наркотици да имат общо, но и двете звучат достатъчно сериозно. Това коментира в студиото на „Здравей, България” журналистът Стефан Миланов.

„Като че ли има улеснение от физическа гледна точка при производството на тези вещества. При синтетичните наркотици е много по-лесно човек дори с базови познания по химия да се опита да забърка нещо“, заяви журналистът. „Специално при амфетамините най-скъпото нещо е да се намери таблетираща машина - такава, с която веществото да бъде оформено като таблетки“, добави той.

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„Първият голям удар срещу лаборатория за амфети беше още през 2004 г. в Опицвет. Като че ли най-много лаборатории се разкриват за производство на амфетамин и метамфетамин. След това за марихуана“, каза той.

„Относно тези синтетични наркотици има едни митове, които се носят още от времето на Държавна сигурност - че ние сме производител на амфети и износител, особено за Близкия изток“, коментира Миланов. Той обаче каза, че не може да предположи какъв процент остава за вътрешния пазар и какъв процент отива навън.

Целият разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова