Мащабна международна спецоперация на украинската Служба за сигурност (СБУ), с подкрепата на българските правоохранителни органи и Националната полиция на Украйна, доведе до задържането в България на предполагаем организатор на международен канал за производство и трафик на синтетични наркотици към Украйна и държави от Европейския съюз.

Според информация на СБУ задържаният ръководил престъпна мрежа, която координирала дейността на 14 нелегални лаборатории за производство на психотропни вещества, сред които алфа-PVP, мефедрон, амфетамин и прекурсори (съставка, която се използва за производство на друго вещество, например на наркотици или психотропни вещества). Разследването е започнало, след като украинските служби установили, че жител на Киевска област с проруски възгледи е замесен в мащабна схема за контрабанда на прекурсори и производство на наркотици.

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По данни на СБУ само една от нелегалните лаборатории имала капацитет да произвежда над 50 килограма особено опасни психотропни вещества месечно на стойност над 2 милиона украински гривни.

Разследващите твърдят, че докато пребивавал в Бургас, организаторът привлякъл към престъпната схема най-малко 30 души, които действали на територията на Украйна и различни страни от Европейския съюз. По негови указания била изградена широка мрежа от нелегални лаборатории, а произведените наркотици били разпространявани чрез десетки дилъри. Органите на реда посочват, че този случай няма връзка със спецакцията на ГДБОП, при която беше разбита лаборатория за фентанил в София.

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За да прикрият незаконната дейност, участниците в схемата маскирали наркотиците като автомобилни течности. След това организирали транспортирането им чрез шофьори на международни превози, които пренасяли пратките като привидно легални търговски доставки.

Освен предполагаемия организатор, по време на операцията са задържани още шестима негови съучастници в Киевска и Черновицка област. При претърсванията са иззети близо 150 килограма прекурсори, оборудване за производство и пакетиране на психотропни вещества, както и мобилни телефони с доказателства за престъпната дейност.

На задържаните са повдигнати обвинения по няколко текста от Наказателния кодекс на Украйна. В момента се подготвя процедура по екстрадирането на задържания в България предполагаем организатор в Украйна. Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите могат да получат до 13 години затвор и конфискация на имуществото им.