Молдовски гражданин е арестуван у нас в рамките на международна полицейска операция, проведена под ръководството на Европол и Евроджъст. Целта е била разбиването на организирана престъпна мрежа за производство и разпространение на синтетични наркотици. Претърсвания и множество арести е имало в Чехия, Унгария, Румъния и Молдова.

На 10 ноември България е информирана от Чехия, че едно от издирваните лице вероятно е на наша територия. „Установихме, че се намира на територията на град Варна или в околността”, заяви директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев.

За три дни въпросното лице е намерено и в четвъртък е задържано за 24 часа.„Същият е молдовски гражданин, оперирал е на територията на съседна Румъния и в нашата страна”, обясни комисар Раев.

Претърсвания и арести е имало на територията и на другите четири държави. Намерени са големи количества вещества, свързани с производството на синтетичния наркотик метамфетамин, както и множество документи, които са съпричастни към извършението на престъпната дейност на международната мрежа.

„Към настоящия момент работим с Окръжната прокуратура – Варна, като сме в постоянен контакт с колегите от Чехия. Това лице трябва по най-бързия начин да бъде предадено на съдебните власти в Чехия, за да могат да продължат действията с него на тяхна територия”, каза главен комисар Раев.

„Разследването е в Чехия — там ще бъдат прецизирани и повдигнати обвиненията срещу всеки един от членовете на тази организирана престъпна група. Нашата роля беше да го задържим, да съберем информация”, заяви зам.- директорът на ГДБОП Емил Борисов.

Общо три нарколаборатории са намерени по време на тази реализация на територията на останалите държави.

Проверява се за други съпричастни. „Както знаете, преди 1 месец беше задържана голяма лаборатория до село Емона, която беше изградена от полски граждани. И това ще се провери — дали има съпричастност с изградената в България лаборатория от полски граждани преди месец", каза комисар Раев.

Срещу разпространението на наркотици на територията на Враца и Монтана

Директорът на ГДБОП обясни, че е намерен склад, в който има множество вейпове, които след направените наркотестове показват наличие на канабис. „Над 100 броя вейпове са иззети, множество батерии, както и други вещи, които са свързани с разпространението на този тип вейпове. Разпространението става чрез интернет и спедиторски фирим", каза директорът на ГДБОП.

Задържани са четири лица.

Редактор: Ина Григорова