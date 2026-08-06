Издадени са над 4900 фиша и 425 акта за административни нарушения

Продължават засилените проверки по пътищата. Над 15 500 превозни средства са били проверени за спазване на правилата за движение през изминалото денонощие, съобщават от МВР. Издадени са над 4900 фиша и 425 акта за установени административни нарушения.

Акцията е с цел превенция на управление на превозни средства от водачи, употребили алкохол и наркотици, както и за шофиране без книжка. Органите на реда са установили 24 шофьори, управлявали след употреба на алкохол, 14 от които - с над 1,2 промила. Петима са хванатите, шофирали след употреба на наркотици.

Проверките на тирове в цялата страна продължават

Редактор: Дарина Методиева

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