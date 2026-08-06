Продължават засилените проверки по пътищата. Над 15 500 превозни средства са били проверени за спазване на правилата за движение през изминалото денонощие, съобщават от МВР. Издадени са над 4900 фиша и 425 акта за установени административни нарушения.

Акцията е с цел превенция на управление на превозни средства от водачи, употребили алкохол и наркотици, както и за шофиране без книжка. Органите на реда са установили 24 шофьори, управлявали след употреба на алкохол, 14 от които - с над 1,2 промила. Петима са хванатите, шофирали след употреба на наркотици.

Проверките на тирове в цялата страна продължават

Редактор: Дарина Методиева