Разработената у нас система с изкуствен интелект FireScope AI вече е достъпна и на български език. Платформата, създадена от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, позволява на държавни институции, организации и граждани да получават прогнози за риска от горски пожари на родния си език. Успоредно с това системата разширява обхвата си към голяма част от Азия и вече поддържа общо 43 езика, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

FireScope AI е сред практическите разработки на INSAIT, насочени към използването на изкуствения интелект в обществена полза. Чрез анализ на огромни масиви от сателитни изображения и климатични данни системата прогнозира с висока точност вероятността от възникване на горски пожари в конкретни райони. По този начин тя подпомага работата на държавни институции, служби за реакция при бедствия, научни екипи и неправителствени организации.

Български изкуствен интелект прогнозира пожари

Снимка: FireScope AI

Само два месеца след представянето на първата интерактивна карта с висока резолюция за прогнозиране на риска от горски пожари в Европа платформата вече покрива и голяма част от Азия. Разширяването идва в период, когато високите температури и продължителното засушаване повишават опасността от пожари в редица региони.

Снимка: FireScope AI

Според данните на разработчиците FireScope AI се представя по-добре от използвания международен стандарт Fire Weather Index при оценката на риска в Азия. Системата определя като високорискови 70% от местата, на които впоследствие действително възникват горски пожари, докато Fire Weather Index достига точност от 62%.

Платформата комбинира сателитни изображения и климатична информация, за да създава подробни карти с висока пространствена резолюция, придружени от кратки и лесни за разбиране обяснения. Алгоритмите анализират фактори като състоянието на растителността, степента на засушаване, температурите, ветровете, релефа и взаимовръзките между тях. В базата данни се събира и информация от предишни пожари.

Снимка: FireScope AI

Страх в Безден: Жители се опасяват от нов опустошителен пожар в селото

С добавянето на български език FireScope вече предоставя своите анализи и оценки на общо 43 езика. Целта е информацията да бъде не само научно прецизна, но и леснодостъпна за институциите и хората, които ежедневно вземат решения за превенция и реакция при горски пожари.

От INSAIT посочват, че разширяването на платформата е поредна стъпка към превръщането на FireScope AI в глобална система за интелигентно прогнозиране на риска от горски пожари, която да подпомага институции и общества по целия свят чрез съвременни технологии за анализ и превенция.

Редактор: Иван Иванов