Президентските избори ще бъдат решени на балотаж, а голямата интрига е кой ще се изправи срещу Илияна Йотова във втория тур. Около това мнение се обединиха социологът Кънчо Стойчев, журналистът Силвия Великова и бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски в ефира на „Здравей, България“.

„ДПС няма да бъде ключов фактор. Интригата за втория кандидат е в ръцете на ГЕРБ. Ако ГЕРБ пропусне тази възможност, това ще бъде краят на партията. Аз очаквам да излязат със своя номинация“, коментира Стойчев.

По думите на Севлиевски основният въпрос е какъв модел на управление ще изберат гласоподавателите. „Големият въпрос е дали искаме през следващите години да ни управляват двойки като Борисов – Плевнелиев и Радев – Йотова, или ще живеем с управление Радев – Борисов. Другият въпрос е дали Йотова може да командва Радев“, коментира той.

Великова не се съгласи с тезата, че Илияна Йотова непременно ще бъде продължение на Радев. „Познавам я лично - като човек и политик. Смятам, че тя може да налага собственото си мнение“, каза журналистът.

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Според нея именно затова премиерът подкрепя Йотова. „Той много добре я познава и иска да си гарантира президентската институция - затова я подкрепя“, допълни Великова.

Кънчо Стойчев определи Йотова като „толерантен и борбен човек“, който през годините е показал развитие и политически прогрес.

► Оценка на кабинета "Радев"

Великова коментира и работата на кабинета, като отбеляза, че премиерът е натрупал политическо самочувствие. „Направи ми впечатление, че той създава усещане, че е безалтернативен. Премина през няколко кризи, включително бюджета и темата с американските самолети. Основното обяснение за това да му се прощават грешките е, че хората са отвратени от всички останали“, заяви тя.

Севлиевски посочи като положителен пример работата на министрите Иван Демерджиев, Атанас Пеканов и Иван Василев, които според него илюстрират развитието на управлението.

От своя страна Кънчо Стойчев отбеляза, че настоящата власт е по-сдържана в публичната си комуникация. „Властта е доста по-обрана в комуникацията и за мен лично това е по-добре. Който и да управлява, реформите ще ни се струват бавни, защото страната има много проблеми. В случая е по-добре да се действа по-внимателно и по-бавно“, каза той.

► Проверката срещу Делян Пеевски

Темата за проверката на Сметната палата срещу Делян Пеевски също беше коментирана в студиото. Според Великова от официалната информация не става ясно кога обществото ще разбере резултатите от проверката. „В прессъобщението на Сметната палата ни се казва, че скоро няма да разберем какво се случва. Самият Делян Пеевски призна, че е летял. Независимо от проверката, той ще остане в политиката“, заяви тя.

Мирослав Севлиевски прогнозира, че предстои да се види как ще действа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в противопоставянето между Делян Пеевски и Румен Радев.

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► Скандалът в Банско

Тримата коментираха и случая с конфликта между българи и италиански младежи от израелски произход в Банско. Според Стойчев случаят е получил широк обществен отзвук основно заради произхода на участниците. „Всеки ден възникват подобни конфликти, а в този случай всичко се е разиграло само словесно“, смята той.

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По думите на Севлиевски международният интерес е обясним заради засиленото медийно внимание към темите, свързани с Израел и войната в Газа.

Великова отбеляза, че информацията за случая първо е станала публично достояние чрез чуждестранни медии, а не чрез българските институции.

Коментар по темата за конфликта в Банско отправиха още в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът от „Сега” Людмил Илиев, Едуард Папазян от „24 часа” и преводачът Мажд Алгафари.

Папазян определи случая като "елементарна хулиганска проява" и заяви, че обвиненията към България в антисемитизъм са неоснователни. "Италианците да ни обвиняват, че сме антисемитска държава, е нелепо. България е единствената държава, която не е позволила нейните евреи да бъдат депортирани в концентрационните лагери. Единствената грешка на властите беше, че не информираха навреме за случилото се", каза той.

"Когато каним хора в България, трябва да се държим подобаващо, без предразсъдъци и дискриминация. Но и гостите не бива да смятат, че могат да правят каквото поискат. Прави впечатление и двойният стандарт - при прояви на насилие или дискриминация срещу наши малцинствени групи подобна международна реакция често липсва", сподели Людмил Илиев.

От своя страна Мажд Алгафари подчерта, че вече е изяснено кой е започнал конфликта. По думите му независимо дали става въпрос за български граждани или чуждестранни туристи, всички са длъжни да спазват законите и традициите на страната.

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Редактор: Дарина Методиева