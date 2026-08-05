Снимка: БГНЕС, архив
-
Нови кадри с Моджтаба Хаменей се появиха в ирански медии (ВИДЕО)
-
Лидерът на ГЕРБ настоя управляващите да изнесат повече информация около случая с дрона край Кардам
-
Президентът: Държавата трябва да подпомогне компаниите, които произвеждат дронове и антидрон системи
-
Тодор Тагарев за взривилия се дрон: Има още една версия, която не трябва да изключваме
-
Турция поиска от Русия и Украйна да обявят мораториум на атаките в Черно море
-
Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви летателни средства към България
-
Викат на разговор в МВнР посланика на Украйна у нас
Съгласно закона тя ще обхване последните три години
Сметната палата образува производство за установяване на евентуален конфликт на интереси по отношение на народния представител Делян Пеевски. Проверката е започнала след постъпил на 31 юли сигнал, в който се поставят въпроси за съответствието между декларираните от депутата имущество и доходи и реалния му начин на живот.
Решението е взето по реда на действащия Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, като производството обхваща периода, през който Пеевски е бил народен представител в 49-ото, 50-ото, 51-вото и 52-рото НС.
Проверява се дали Делян Пеевски има частен самолет, заяви вътрешният министър
Съгласно закона проверката ще обхване последните три години. Сметната палата разполага с тримесечен срок, за да приключи производството, като при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. След приключването му институцията ще се произнесе с мотивирано решение дали е налице конфликт на интереси.
От Сметната палата уточняват, че производството е образувано в рамките на преходните разпоредби на новия антикорупционен закон. До сформирането на новата Комисия за противодействие на корупцията именно Сметната палата продължава да извършва проверки на имуществените декларации и да разглежда сигнали за конфликт на интереси по досегашния ред.
По закон конфликт на интереси може да бъде установен, ако едновременно са налице три условия - лицето да заема публична длъжност, да е упражнило конкретно свое правомощие и това да е станало при наличие на частен интерес, довел до облага за него или за свързано с него лице.
Проверката е по сигнал на вътрешния министър
Производството беше образувано, след като на 31 юли министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата с искане за проверка на имущественото състояние и декларациите на Делян Пеевски.
В сигнала си министърът изразява съмнения за разминаване между официално декларираното имущество и начина на живот на депутата, като обръща внимание и на данни за полети с частни самолети през последните години. Според Демерджиев следва да бъде проверено дали разходи, поети от трети лица, представляват недекларирани облаги, които е трябвало да бъдат отразени в имуществените декларации.
Повод за сигнала стана информацията, представена от вътрешния министър пред Народното събрание за пътувания на Пеевски с частни самолети, включително до Дубай. По думите на Демерджиев има основания да се провери дали част от тези полети са били финансирани от други лица с цел заобикаляне на ограниченията, произтичащи от санкциите по глобалния закон „Магнитски“.
НАП не установи данъчни задължения или средства с неясен произход при Иван Демерджиев
От своя страна Делян Пеевски вече заяви, че не е използвал публични средства за тези пътувания. По думите му шест от полетите са били заплатени от адвокатско дружество „Ангелов, Андреев и партньори“.Редактор: Цветина Петкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни