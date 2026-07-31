Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил сигнал до Сметната палата с искане за проверка на имущественото състояние и декларираните доходи на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Повод за действията му са съмнения за разминаване между официално посоченото от Пеевски имущество и начина му на живот. В сигнала се твърди още, че може да не са били декларирани разходи, направени в негова полза от други лица.

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Демерджиев е сезирал институцията, след като от Сметната палата заявиха, че нямат правомощия да започнат проверка по собствена инициатива. „Смятам, че са налице данни и обстоятелства, които пораждат основателни съмнения за несъответствие между официално декларираните данни от г-н Делян Славчев Пеевски“, се посочва в сигнала.

Вътрешният министър настоява да бъде направена подробна проверка на декларациите на Пеевски като лице, заемащо публична длъжност. Той се позовава на информацията, която е представил по време на изслушване в Народното събрание на 2 юли 2026 г. за полети на депутата с частни самолети през последните години. Според изложеното в сигнала Пеевски многократно е пътувал до различни дестинации, най-често до Дубай, въпреки наложените му финансови санкции по глобалния закон „Магнитски“. Демерджиев твърди, че има данни полетите да са били заплащани от трети лица с цел заобикаляне на ограниченията.

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Той напомня, че лицата, заемащи публични длъжности, са длъжни да декларират разходите, направени в тяхна полза, когато те не са покрити със собствени или публични средства. Това включва плащания за пътувания и други разходи с единична стойност над 500 евро.

В сигнала си Демерджиев призовава Сметната палата да извърши пълна проверка на достоверността и изчерпателността на подадените декларации. Тя трябва да установи и дали има разлика между декларираните доходи и имущество и действителното имуществено състояние на депутата.

В кулоарите на парламента министърът изясни, че повод за сигнала са данни за плащания на частни полети от различни лица, които според него следва да бъдат проверени дали представляват недекларирани облаги или подаръци.

Демерджиев обясни, че е бил изненадан от позицията на Сметната палата, че е необходимо официално сезиране, след като информацията вече е била публично огласена от парламентарната трибуна. „За мен е странно, че се наложи да внасяме сигнал. Достатъчно ясно изнесох информация от парламентарната трибуна. С изненада установих от едно дискретно съобщение на сайта на Сметната палата, че им е необходимо сезиране. Ако не могат да се сезират от парламентарната трибуна, не знам какво би било основание за това. Но след като поискаха сигнал, внесох цялата информация, за да бъде проверена“, заяви министърът.

По думите му проверката е насочена към начина, по който са финансирани множество полети, за които има данни, че са били платени от различни физически и юридически лица. „Има данни, че множество лица са заплащали значителни суми за тези полети. Искаме да се установи на какво основание са извършени тези плащания, дали представляват форма на подаръци, които е трябвало да бъдат декларирани, или други облаги, които също следва да намерят отражение в имуществените декларации“, каза Демерджиев.

Той подчерта, че институциите тепърва изясняват връзката между платците и полетите. „Това са доста сериозни по размер средства, платени от най-различни хора. В момента изясняваме по какъв повод са били извършени плащанията“, допълни той.

Вътрешният министър заяви, че проверките се затрудняват, тъй като институциите получават исканата информация със седмици закъснение. „Навсякъде, където поискаме информация, чакаме със седмици да я получим. Не мога да си представя полети, в които няма нито един пътник, включително и пилоти. Не мога да си представя и полети, за които липсва каквато и да е документация. Това поражда много сериозни въпроси“, коментира Демерджиев.

Според него именно тези несъответствия трябва да бъдат обяснени от компетентните институции.

Министърът отправи критики към начина, по който според него различните институции реагират по отделни случаи, и призова за еднакъв подход към всички проверки. „Възниква един много голям въпрос - защо, когато се касае за проверки и разследвания, свързани с представители на точно една парламентарна група, ставаме свидетели на съвсем различен стандарт“, заяви Демерджиев.

Той даде за пример забавянето при предоставянето на информация и постави въпрос дали прокуратурата е предприела действия по други публично известни случаи. „Крайно време е институциите да си дадат сметка, че не може да има такъв двоен стандарт. Виждаме как прокуратурата работи по други производства - с бързина и добра координация. Когато обаче става въпрос за тези хора, всичко се променя - делата се движат със седмици, чака се с дни и седмици за действия“, каза още министърът.

Той призова държавното обвинение да прилага еднакви стандарти към всички разследвания, независимо кои лица са засегнати.

От ДПС отказаха да споделят своята позиция, а от прокуратурата заявиха, че няма да коментират политически изказвания на министъра на вътрешните работи.

От Сметната палата обясниха: Сигналът е получен от председателя на Сметната палата, той я е разпределил към двамата заместник-председатели. На следващото заседание ще се реши дали да се образува процедура за конфликт на интереси. Ако това се случи, сигналът с прилежащите му документи, ще бъдат разпределени към дирекция "Конфликт на интереси" и дирекция "Публичен регистър".