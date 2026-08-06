Снимка: Стопкадър, NOVA
-
Превозвачите призоваха за нов подход при ограниченията заради жегите
-
Над 15 000 проверени автомобила за денонощие, засилените проверки на пътя продължават
-
Спортни новини (05.08.2026 - късна)
-
Въпрос на нагласа у хората е хуманоидните роботи да навлязат скоро в домакинствата, смята футуролог
-
Спортни новини (05.08.2026 - следобедна)
-
Установиха дългогодишен кибершпионаж на правителствени информационни мрежи
Управителят на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца обяви, че младежите са нанесли щети за 15 хиляди евро
Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Поводът - проявата на антисемитизъм в Банско срещу еврейски деца, дошли на лагер в България.
От "Шалом" заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява. Вчера от МВР съобщиха, че конфликтът между еврейската група младежи и българите, е започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало.
В полицията в Банско има множество сигнали за непристойно поведение на туристите от Италия (ВИДЕО+СНИМКИ)
Управителят на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца пък обяви, че младежите са нанесли щети за 15 хиляди евро.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни