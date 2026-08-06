Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Поводът - проявата на антисемитизъм в Банско срещу еврейски деца, дошли на лагер в България.



От "Шалом" заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява. Вчера от МВР съобщиха, че конфликтът между еврейската група младежи и българите, е започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало.

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Управителят на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца пък обяви, че младежите са нанесли щети за 15 хиляди евро.

Редактор: Ивета Костадинова