Множество сигнали са подавани в Районното в Банско срещу италиански туристи с еврейски произход, за които световни медии писаха, че са били нападнати пред хотел у нас по антисемитски подбуди.

„Около 23:40 ч. на 2 август е получен сигнал за хора, заплашващи със саморазправа в хотел. На място веднага се изпратени полицейски служители, а до физическа саморазправа не се е стигнало. Установени са всичките лица от сигнала – петима български и петима израелски граждани”, обяви началникът на РПУ-Банско Християн Пармаков.

СНИМКИ ОТ ИЗПОТРОШЕНИЯ ХОТЕЛ ВИЖТЕ ТУК

„Преди около две седмици на територията на Банско са пристигнали чуждестранни туристи, предимно непълнолетни лица. Няколко пъти сме получавали сигнали за непристойно поведение”, допълни Пармаков. По думите му след 23 ч. те вдигали прекалени много шум, хвърляли предмети през терасите и прозорците, тропали по прозорците на първия етаж на хотела, където били отседнали, и показвали непристойни жестове. Получени са сигнали, че лицата прескачали огради и навлизали в частни имоти на граждани на Банско.

Пармаков обяви, че по хотела, където отседнали чуждестранните граждани, има щети за 15 000 евро.

Повече за случая разказа и управителят на хотела, в който отседнали чуждестранните туристи. Асен Левов каза, че българите изобщо не са прекрачвали обекта, не са влизали в него, а конфликтът се разиграл изцяло словесно, докато туристите били по терасите си. Управителят категорично отрече да става въпрос за антисемитска проява.

„Нашият хотел е един от най-старите в Банско и често посрещаме израелски групи. Досега не сме имали проблеми с тях. Въпросната група пристигна в средата на юли и остана до 3 август. Дойдоха 200 деца с 40 организатори, които се бяха събрали за летен лагер. Групата беше прекалено голяма, а възрастните явно не са успели да се справят с младежите. Имаше хора също от Франция и Великобритания, но в придобилия популярност конфликт участваха италиански граждани от израелски произход”, подчерта мъжът.

Той обяви, че служителите в хотела няколко пъти викали полиция. „Многократно след вечеря еврейските туристи се подаваха през прозорците, се присмиваха на пешеходците и ги замеряха с пластмасови чашки и бутилки”, заяви Левов.

Сигнал за хулигански прояви от страна на чуждестранните младежи в полицията подала и жена, която живее в съседство. „Вечерта около полунощ се прибирахме след работа и видяхме израелци да скачат от балконите на хотела. Излизаха на улицата, прескачаха оградите и влязоха в двора на съседката. Опитахме се да им кажем на английски да излязат, те не ни послушаха. Държаха се много грубо. Излезе по-възрастен човек, каза им „полиз”, предполагам, че беше техен учител. При тази дума те почнаха да излизат от двора”, посочи Елена Спасева.

От организацията на евреите в България „Шалом” осъдиха антисемитската проява. „Органите на реда трябва да си свършат работата. Припомняме, че нормализирането на езика на омразата и на антисемитизмът водят до прояви, които са вредни не само за еврейската общност”, смята председателят на ОЕБ „Шалом” д-р Алина Леви.

„Обезпокоителното тук е, че става въпрос първо за деца, а после за имиджа на България”, коментира председателят на Федерация на ционистите в България Николай Гълъбов.

Премиерът Румен Радев е уведомен за случая, а от еврейската общност в България обявиха, че в четвъртък ще проведат разговори с главния секретар на МВР Любомир Николов. Срещата обаче ще бъде закрита за медиите.

Конфликт между българи и италианци в Банско - с отзвук в медиите в Италия

Припомняме, че словесния конфликт между български и италиански граждани възникна в Банско на 2 август. Това съобщиха от полицията в Благоевград. До физически контакт между двете групи не се е стигнало. Случаят предизвика изключително остра реакция в Италия, като се намесиха италианските институции и политици, а външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства.