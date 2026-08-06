"Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите, преди да коментират страната ни. Ние сме готови да предоставим цялата информация". Това заяви премиерът Румен Радев по повод случая от 2 август, при който възникна словесно напрежение между българи и италиански младежи от израелски произход.

Министър-председателят подчерта, че България има дългогодишна традиция на толерантност към различни етноси и религии. "Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност. Нещо повече - през Втората световна война България спаси от ужасите на нацистките концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, който не бива да забравяме", посочи той. По думите му традициите на българските институции и обществото не допускат прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм.

Организации на евреите в България се срещат с главния секретар на МВР след проявата на антисемитизъм в Банско

Той призова всички чужденци, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достойнството на българските граждани и да зачитат частната собственост.

Снимка: МС

► БХК: Случаите в Банско и Пловдив трябва да бъдат разследвани и за дискриминационни мотиви

От Българския хелзинкски комитет също изпратиха позиция до медиите. Те настояват за задълбочено разследване както по случая в Банско, така и за смъртоносния побой в Пловдив. В позицията си определят изявлението на премиера Румен Радев, свързан с младежите от израелски произход, като „крайно неприемливо”. В становището си призовават министър-председателя да поднесе извиненията си.

Ето и цялата позиция на БХК:

"Отказът на политиците да разпознаят и осъдят проявите на дискриминация, а на правоохранителните органи да ги разследват, повишават риска от престъпления от омраза.

През изминалите дни в Пловдив е било извършено убийство, а в Банско се е случила свада между младежки групи, като според медийни публикации и двата инцидента са провокирани от дискриминационни подбуди. Публичните реакции на представители на институциите обаче не просто не разпознават тези подбуди, а търсят оправдание за тях, което е недопустимо в една правова държава и като чисто човешка реакция на хора, заемащи властови позиции.

Българският хелзинкски комитет настоява разследващите органи и прокуратурата да осигурят своевременно, ефективно и независимо разследване на случаите от Пловдив и Банско, за които български и чуждестранни медии съобщиха в последните дни, като вземат под внимание евентуални дискриминационни мотиви в тях.

На 4 август в Пловдив 37-годишен мъж е открит в безпомощно състояние в подножието на Младежкия хълм в Пловдив. Той по-късно е починал в болница. Няколко медии съобщават за данни, че жертвата се е намирала там за среща, уговорена от мобилно приложение за запознанства на гей мъже. Според журналистите това не е единствен инцидент и има съобщения за предходни подобни срещи, на които организирана група напада гей мъже.

Междувременно италиански и български медии разпространиха видеозапис от 2 август, на който се вижда тълпа български младежи пред хотел в Банско, скандиращи нацистки лозунги към италиански младежи от еврейски произход, настанени в хотела. На видеозаписите безспорно се вижда, че събралите се скандират „Зиг хайл“ и извършват нацисткия поздрав с изпъната дясна ръка, а според медиите полицията е действала неубедително в усилията си да предотврати това. Допускането на нацистки прояви, особено пред деца от еврейски произход, не може да бъде оправдано с вандалско поведение на част от голямата група италиански туристи. Вандализмът може и следва да бъде санкциониран със съответните съразмерни мерки – граждански иск за щетите по хотела и дисциплинарни мерки към организаторите на групата непълнолетни италианци.

Деянията, подбудени от дискриминационни мотиви, са противоправни и извършителите им следва да бъдат установени и наказани. Това задължение на държавните органи стои както в случаи на насилствени деяния, така и в случаи на вербален тормоз. Съгласно стандартите, установени от Европейския съд по правата на човека, когато разследват инциденти с насилие, държавните органи са длъжни да предприемат всички разумни стъпки, за да разкрият евентуални дискриминационни мотиви. Те трябва да съберат и обезпечат доказателствата, да проучат всички възможни средства за разкриване на истината и да вземат напълно обосновани, безпристрастни и обективни решения, без да пропускат подозрителни факти, които могат да са показателни за физическо или вербално насилие, мотивирано изцяло или отчасти от расова или религиозна нетърпимост или сексуална ориентация.

Намираме за крайно неприемливо изявлението на премиера Румен Радев, в което той също поддържа внушението, че евентуалните хулигански прояви на някои от италианските туристи са оправдание за допускане на нацистки прояви срещу тях. Напомняме, че нацизмът е антидемократична идеология, отдавна призната за престъпна.

Призоваваме премиерът Радев да поднесе извиненията си и ясно и недвусмислено да осъди и двата случая на дискриминационно насилие".

► Румен Радев с коментар за бъдещия високотехнологичен парк в Доброславци

„От днес отваряме вратите за иновативни български компании, иновативни български бизнес лидери, които имат смели амбиции, смели визии и най-вече доказан международен успех в областта на иновативните индустрии”. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който посети терена, на който ще бъде изграден космически и технологичен център. На събитието присъстваха и заместник министър-председателите Александър Пулев и Атанас Пеканов.

В сряда Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство относно сътрудничество между правителството на Република България и „СТАРБЕЙС ЮРЪП“ ЕООД във връзка с реализацията на приоритетния инвестиционен проект „Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център – Доброславци“. Проектът предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона с фокус върху космическите технологии, научноизследователска и развойна дейност, като целта е да се насърчат инвестициите, технологичният трансфер, иновациите и създаването на висококвалифицирани работни места в България.

Снимка: МС

Премиерът подчерта, че летище Доброславци е преустановило активна летателна дейност преди 25 години. Радев заяви, че през 2023 г., по време на служебното правителство с министър-председател Гълъб Донев, е било взето стратегическото решение за обособяването на икономическа зона „Доброславци“ с цел привличане на инвестиции във високите технологии и развитието на иновативни индустрии. С реализацията на проекта започва изграждането на високотехнологичен индустриален парк чрез публично-частно партньорство с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето. Предвижда се пистата на летище Доброславци да запази своята функционалност, като бъде ремонтирана и удължена. Тя ще продължи да се използва и като база за подготовка на Националната служба за охрана.

Министър-председателят отбеляза, че проектът ще даде силен тласък за развитието на общините в региона и ще създаде нови възможности за инвестиции, научни изследвания и високотехнологични производства. Радев подчерта още, че предстои изграждането на Национален център за наблюдение, координация и управление чрез данни от Космоса, който ще даде възможност на българската държава да управлява по-ефективно важни процеси в различни обществени и икономически сфери. „Това, което се случва тук, е събирателен образ на икономическата политика на правителството – инвестиции в икономиката на знанието, във високотехнологични производства, в научни изследвания и развойна дейност. Тук ще има развитие и за отбранителната индустрия. Надявам се точно по този начин да превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава“, заяви Радев.

Премиерът отбеляза, че успехът на инициативата няма да се измерва единствено с размера на инвестициите и броя на създадените работни места, а с възможността България да развива и задържа таланта на младите хора и да заеме достойно място в индустриите на бъдещето.

Основателят на EnduroSat, българска компания, специализирана в производството на сателитни технологии и услуги, Райчо Райчев заяви, че амбицията е в Доброславци да бъде изграден един от най-големите космически и отбранителни развойни центрове в Европа. „Проектът е много сложен и голям. Амбицията ни е да направим тук цялостен център за сглобяване, тестове и квалификация на новите поколения сателити, както и развоен и образователен кампус“, посочи Райчев.

Снимка: МС

Кметът на Нови Искър Владислав Владимиров приветства старта на проекта и подчерта значението му за развитието на района. „Всичко, което се случва в момента, ще доведе до благоприятно развитие за района, до нови работни места и ще вдъхне нов живот на едно пространство, което беше оставено да се саморазрушава“, заяви Владимиров. Кметът благодари на правителството и на Румен Радев за реализирането на проекта, като подчерта, че това е изключително важно събитие не само за Доброславци, а за целия регион.