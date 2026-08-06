Снимка: NOVA
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10 са задържаните при акцията срещу производство на фентанил: Антимафиотите открили 350 хил. евро и криптопортфейл
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От държавното обвинение засега не уточняват дали престъпната група е имала ясно изразен лидер
Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която ГДБОП разби във вторник. По данни на антимафиотите става въпрос за организирана престъпна група, която е действала конспиративно, без да демонстрира луксозен начин на живот.
От държавното обвинение засега не уточняват дали е имала ясно изразен лидер, както и дали той е сред десетимата задържани. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфейл. Разследващите установяват произхода на средствата.
Имотът, в който е разкрита лабораторията за фентанил, не е собственост на Столичната общинаРедактор: Дарина Методиева
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