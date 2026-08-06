Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която ГДБОП разби във вторник. По данни на антимафиотите става въпрос за организирана престъпна група, която е действала конспиративно, без да демонстрира луксозен начин на живот.

От държавното обвинение засега не уточняват дали е имала ясно изразен лидер, както и дали той е сред десетимата задържани. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфейл. Разследващите установяват произхода на средствата.

Имотът, в който е разкрита лабораторията за фентанил, не е собственост на Столичната община

Редактор: Дарина Методиева