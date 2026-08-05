Паркът на чудовищата (Parco dei Mostri) в Италия, известен още като Свещената гора на Бомарцо (The Sacro Bosco), е едно от най-загадъчните места на полуострова. Намира се на 100 км от Рим, в Бомарцо, провинция Витербо. В него са разположени около 30 впечатляващи огромни каменни статуи.

Преживяването в Парка на чудовищата е толкова сюрреалистично, че дори великият сюрреалист Салвадор Дали заснел филм там - толкова бил вдъхновен от скулптурите.

Паркът е поръчан през средата на 16 век от Пиер Франческо Орсини, известен като Вичино. По професия бил богат наемник-войник, но днес е запомнен като голям покровител на изкуствата. Според някои сведения архитект на парка е известният Пиро Лигорио.

Причината за създаването на тази Свещена гора е романтична - според твърденията Орсини създава Parco dei Mostri в състояние на скръб след смъртта на любимата си съпруга Джулия Фарнезе.

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Фамилията Фарнезе е била много влиятелна, а друга Джулия Фарнезе – нейната баба по майчина линия – е била любовница на скандално известния папа Александър VI от рода Борджия.

Паркът включва огромни скулптури, които са създадени в стила на маниеризма от Късния Ренесанс. Маниеризмът е известен с преувеличаването и изкривяването на съвършената хармония на класическите ренесансови форми. „Неестествено“ и „гротескно“ са подходящи прилагателни, с които може да бъде описан маниеристичният стил.

Орсини също нарушава традицията на ренесансовите градини, свързани с класическите идеали за ред и красота, когато поръчва създаването на това мистериозно място. Тук няма подрязани живи плетове с напълно геометрични дизайни, а внушителни каменни скулптури, разпръснати в околността. Това е и най-старият скулптурен парк в съвременния свят. Той създава усещането за лабиринт, в който господари са тишината и илюзиите. Паркът на чудовищата е пропит с очарование, мистерия и събужда въображението на посетителите.

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А какво изобразяват скулптурите? Сред огромните каменни фигури са: Херкулес, който се бие с чудовището Какус, други разпознаваеми фигури от класическата митология – Протей, Афродита, Цербер, има и други естествени и митични животни, които съществуват заедно в този сюрреалистичен контекст от XVI век.

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Има костенурки, мечки и китове, както и нимфи и дракони, само за да назовем някои.

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А първата важна скулптура, която ще видите в парка, е „громната скулптура на Протей Главк.

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Сред другите творби са „Casa Pendente“, или наклонената къща.

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Друга скулптура изобразява глава, на чиято горна устна пише „Ogni pensiero vola“ (Всички мисли летят". В устата на чудовището може да се влезе.

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Повече от четири века след създаването си, Паркът на чудовищата в Бомарцо остава едно от най-загадъчните и необичайни места в Италия. Това не е просто градина със странни каменни фигури, а свят, в който митологията, изкуството и миналото се преплитат в едно неповторимо преживяване.

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Паркът е пътуване назад във времето и едновременно среща със собственото въображение.