Десетки близки и приятели на 22-годишната Даяна блокираха международния път към Дунав мост 2 край Видин в знак на протест срещу, по думите им, бавното разследване на тежката катастрофа, при която младата жена загина преди седмица. Демонстрацията започна с блокада на пътния участък, където е станал фаталният инцидент.

Трагедията се разигра преди точно седем дни, когато тежкотоварен камион се блъсна в автомобила, управляван от младата жена. Според обясненията на шофьора на тира, причина за катастрофата била спукана гума, вследствие на което той загубил контрол и ударил леката кола.

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Болката на близките е още по-голяма, тъй като именно днес Даяна е трябвало да сключи граждански брак със своя избраник. „Днес трябваше да бъде денят на сватбата ни. Днес трябваше да сключим граждански брак. За съжаление получихме нещо съвсем различно заради нечия вина“, каза нейният годеник.

Протестиращите настояват за бързо и безпристрастно разследване на катастрофата. Те изразиха опасения, че шофьорът на тежкотоварния автомобил може да избегне наказателна отговорност, като твърдят, че вече се намира в Полша.

„Не искаме саморазправа. Искаме справедливост, защото днес беше моята съпруга, а утре може да е някой друг. Човек излиза от дома си жив и здрав, а се прибира в ковчег“, заяви още опечаленият мъж.

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Близките на Даяна призовават институциите да предприемат всички необходими действия за изясняване на причините за катастрофата и виновният да понесе отговорност според закона. Според тях подобни трагедии не трябва да остават без последствия, за да не се повтарят отново.