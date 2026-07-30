22-годишна жена загина при тежка катастрофа между лек автомобил и камион на главен път Е79 край Видин, съобщи кореспондентът на БТА Силвия Иванова. След пътния инцидент водачът на тежкотоварното превозно средство е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

Сигналът за катастрофата е подаден около 14:40 часа в сряда. На място веднага били изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

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Жертвата, която е от Лом и управлявала кола с германски регистрационни номера, е загинала на място. Пострадали са двамата ѝ спътници - 34-годишна жена и 11-годишно момче. Те са настанени за лечение в МБАЛ - Видин.

Пострадалата при катастрофата край Видин 34-годишна жена е транспортирана с медицински хеликоптер до столична болница, след като през нощта състоянието ѝ е било стабилизирано.

Тя е била приета в лечебното заведение в тежко състояние. След проведеното лечение през нощта е била стабилизирана, което е позволило транспортирането ѝ по въздух до специализирана болница в София. Пострадалата е с тежки фрактури на двата крака.

Единадесетгодишното момче, което също е пострадало при пътния инцидент, е с мозъчно сътресение и разкъсно-контузна рана на лицето. То е в стабилно състояние и се очаква да бъде изписано през следващите дни,

Водачът на товарната композиция - 51-годишен мъж от село Арчар, не е пострадал. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

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Редактор: Цветина Петкова