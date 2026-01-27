Тежка катастрофа между два автомобила на главния път Е79 в района между Враца и Монтана взе жертва.

Едната кола е с германска регистрация. Вероятно именно шофьорът, който я управлявал, е карал с висока скорост и предприел рисково изпреварване. На километър преди отбивката за село Краводер се ударил в идващ насреща лек автомобил с монтанска регистрация. На място е загинал шофьорът, чиято кола била ударена от чужденеца.

Верижна катастрофа взе жертва край Враца

Чужденецът и спътниците му са транспортирани в болницата във Враца. Очаква се повече информация от МВР в следващите часове. Движението в района е затруднено.

Редактор: Дарина Методиева