Възрастен мъж на 81 години е починал при катастрофа, станала на разклона за врачанското село Косталево. Инцидентът е станал около 12:30 ч. в петък. Ударили са се два тира и две леки коли. Причините за инцидента тепърва ще се установяват, предаддоха кореспондентите на БТА във Враца Лиляна Рашкова и Мая Ценова.

Двата тежкотоварни автомобила са с турска и полска регистрация. Двете коли са със софийска регистрация. Загиналият мъж е пътувал в един от автомобилите. Екипи на пожарните служби са на терен заедно с разследващи полицаи.

Информация за временно ограничаване на движението по път I-1 в района на Враца публикуваха на сайта си от Агенция „Пътна инфраструктура“. Посочен е обходен маршрут през Враца, заради което на светофарите по бул. „Васил Кънчов“ се образуват задръствания. На кръговото кръстовище на входа на града откъм Оряхово има няколко тежкотоварни автомобила с едрогабаритен товар, които изчакват пътят да бъде отворен, за да преминат.

В рамките на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, проведена в периода 16-22 януари 2025 г., се наблюдава тревожна тенденция: по-голямата част от установените водачи, употребили алкохол, са били със силно повишена концентрация – над 1.2 промила. За изминалите седем дни са съставени десетки хиляди фишове и актове за административни нарушения.

