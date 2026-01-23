Двама души пострадаха при тежък челен удар между две коли, станал близо до софийското село Владая в нощта срещу петък. За инциднета сигнализираха очевидци във Facebook групата "Катастрофи в София".

По информация на МВР водачът на единия автомобил, пътуващ от Перник към София, е изгубил контрол и се е ударил челно в насрещно идващата кола.

Материалните щети по превозните средства са големи. Катастрофата е предизвикала временно затваряне на пътя и отбиване на движението.

Редактор: Цветина Петкова