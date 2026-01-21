Челна катастрофа между служебен автомобил на Дирекция "Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община и лека кола е станала рано в сряда в центъра на София.

Според очевидец, съобщил за пътния инцидент в групата "Катастрофи в София", сблъсъкът се е случил малко преди 7.00 ч. днес.

На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Няма данни за сериозно пострадали. Трафикът в района на катастрофата беше временно затруднен.

Автомобилите са с нанесени сериозни материални щети. Полевите тестове за алкохол на водачите са отрицателни. Предполага се, че причината за инцидента е преминаване на червен светофар от страна на един от водачите.