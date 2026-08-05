Федералната авиационна администрация на САЩ започна разследване на инцидент във въздушното пространство на Вашингтон, при който президентският хеликоптер Marine One, превозващ Доналд Тръмп, и пътнически самолет са се оказали на по-малка дистанция от предвидената. Според първоначалната информация няма данни за непосредствена опасност или риск от сблъсък.

По данни на FAA случаят се разглежда като инцидент, свързан с безопасността на въздушното движение, но двата летателни апарата не са се движили по пресичащи се траектории.

Със спуснати щори и изключен от радарите: Тайните служби смениха самолета на Тръмп на тръгване от Турция

The Federal Aviation Administration is investigating an air safety incident involving President Donald Trump's Marine One helicopter in D.C. on Tuesday, according to a Wall Street Journal report and air-traffic control audio reviewed by 7News.



Air traffic control audio captures… pic.twitter.com/ysItQ6dUeA — 7News DC (@7NewsDC) August 5, 2026

Инцидентът е станал във вторник следобед, когато Marine One излита от района на Елипсата до Белия дом. След тежката катастрофа между военен хеликоптер Black Hawk на близкото летище „Роналд Рейгън“ през миналата година бяха въведени строги ограничения за полетите на хеликоптери в района.

Според записи от комуникацията между пилотите и диспечерската кула, прегледани от CNN, екипажът на Marine One поне три пъти уведомил контролната кула, че се подготвя за излитане. Първоначално обаче диспечерите не потвърдили съобщенията, а в един момент дори отговорили, че връзката е „неясна и неразбираема“.

The report stated that air traffic controllers had not stopped commercial flights at Ronald Reagan Washington National Airport when Marine One, which was carrying the president, was set to take off from the White House Tuesday afternoon.https://t.co/MLIvWh4Oxo — WSBT 22 (@WSBT) August 5, 2026

На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем

Малко по-късно диспечерът предупреждава президентския хеликоптер за регионален пътнически самолет, който вече излита от летището. Пилотите на Marine One потвърждават, че виждат самолета, изчакват той да премине и едва след това продължават полета си към военновъздушната база „Андрюс“, откъдето Тръмп отпътува с Air Force One за Лос Анджелис.

Според Reuters и The Wall Street Journal вторият участник в инцидента бил регионален самолет Embraer E170 на авиокомпанията Envoy Air, изпълнявал полет до Пенсакола, щата Флорида. По данни на Flightradar24 самолетът преминал на около 2,4 километра от района на Белия дом. И двата летателни апарата кацнали безопасно.

От Корпуса на морската пехота на САЩ заявиха пред CNN, че полетът на Marine One протекъл по стандартната процедура и че диспечерите не са разпореждали забавяне, изчакване или промяна на маршрута.

FAA Probes Safety Incident In D.C. Involving President’s Marine One Helicopterhttps://t.co/kt6LLc1Um5 pic.twitter.com/VDUC6Gm3M2 — Forbes (@Forbes) August 5, 2026

От Белия дом също увериха, че президентът не е бил изложен на опасност. „Полетите на Marine One се изпълняват от едни от най-добрите пилоти в света и в нито един момент президентът не е бил в риск“, заяви говорител на Белия дом.

Редактор: Цветина Петкова