Самолетът Air Force One, превозващ президента на САЩ Доналд Тръмп, е бил принуден да се върне в Joint Base Andrews заради „незначителен електрически проблем“, съобщи служител на Белия дом, цитиран от CNN.

Въпреки инцидента, президентът Тръмп отпътува за Световния икономически форум в Давос. По информация на Белия дом той продължил пътуването си с резервен самолет. Първоначалният е бил Boeing VC-25, модифицирана военна версия на емблематичния четиримоторен реактивен самолет 747. Сега Тръмп лети до Световния икономически форум с Boeing C-32A, версията на американските военновъздушни сили на двумоторния реактивен самолет 757.

C-32 се използва предимно за транспортиране на вицепрезидента, първата дама, членове на кабинета на президента или членове на Конгреса.

Военновъздушните сили разполагат с четири C-32 във флота си.

Според прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит екипажът е установил „малък електрически проблем“ и е взел решение самолетът да обърне от предпазливост. Данни от системата за проследяване на полети ADS-B Exchange показват, че машината е направила завой над Атлантическия океан в района на Монтаук, близо до източния край на Лонг Айлънд.

Двата самолета, които се използват като Air Force One, са в експлоатация от около 35 години. Плановете за тяхната подмяна са се сблъсквали с редица забавяния през годините. Въпреки това машините се поддържат изключително стриктно, а технически проблеми – като електрическата неизправност по време на полета към Давос – са изключително редки.

Освен технически неизправности, в историята на Air Force One има и други инциденти, които са застрашавали безопасността на президентите на САЩ. Сред по-значимите случаи са:

► През 2006 г. механичен проблем приземява Air Force One, докато тогавашният президент Джордж Буш се намира във Виетнам, което налага използването на резервен самолет.

► През 1974 г., по време на визита на президента Ричард Никсън в Сирия, четири изтребителя ескортират президентския самолет, но без знанието на пилота, който погрешно приема ситуацията за атака и предприема резки отбранителни маневри.

► През 1953 г. самолетът на президента Дуайт Айзенхауер – „Columbine II“ – едва не се сблъсква във въздуха с търговски полет над Ню Йорк, тъй като и двата самолета използват един и същ идентификационен номер. Този инцидент води до въвеждането на специалния позивен „Air Force One“ за всеки самолет, на борда на който се намира президентът на САЩ.

Редактор: Цветина Петкова