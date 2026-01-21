С дълго изявление Доналд Тръмп отбеляза първата годишнина от завръщането си в Белия дом. Той представи документ, който представи като "365 постижения за 365 дни" и заяви, че неговата администрация е постигнала повече успехи през първата си година, отколкото която и да е друга в съвременната история. Служители на Белия дом раздадоха копия от прессъобщението на репортерите.

Ескалация около Гренландия: Тръмп обяви, че няма да се откаже от острова

„Имаме много постижения. Това беше един невероятен период. Мога да стоя тук и да чета цяла седмица и пак няма да свършим. Направили сме повече от всяка друга администрация досега във военно отношение, за прекратяването на войни”, заяви американският президент.

Днес той ще произнесе днес реч пред Световния икономически форум в Давос, на фона на растящите заплахи, които отправя към европейските си съюзници. Те пък се противопоставят на желанието му да придобие Гренландия.