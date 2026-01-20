Американският президент Доналд Тръмп обяви, че няма да отстъпи от целта си да контролира Гренландия и не отхвърли възможността да използва сила, а в същото време атакува Европа по темата.

Амбицията на Тръмп да отнеме суверенитета над Гренландия от Дания, която е член на НАТО, не само заплашва да разруши Алианса, но и да разпали ожесточена търговска война с Европа.

„Не мисля, че ще се съпротивляват твърде много. Ние трябва да имаме острова. Те не могат да го защитят. Датчаните са прекрасни хора. Познавам лидерите - и те са много добри хора, но дори не ходят там. Тъй като една лодка е отишла там преди 500 години и след това е отплавала, това не ви дава право на собственост”, убеден е американският държавен глава.

Евросъюзът обмисля пакет от мита срещу Вашингтон на стойност 93 милиарда евро. По-силният вариант обаче е „Инструментът за борба с принудата“ - специфичен механизъм, който никога досега не е бил използван. Той ще ограничи достъпа до публични търгове, инвестиции, банкова дейност и търговията с услуги на американски компании, най-вече на американските технологични гиганти.

Тръмп публикува изображение, на което забива американския флаг в Гренландия ​

„Работим върху пакет в подкрепа на сигурността в Арктика. Първи принцип: пълна солидарност с Гренландия и Кралство Дания. Суверенитетът и целостта на тяхната територия не подлежат на обсъждане”, категоричен е председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Американският министър на финансите Скот Бесент отговори: „Минаха 48 часа. Както казах, отпуснете се, релаксирайте. Уверен съм, че лидерите няма да ескалират и че това ще се развие по начин, който ще доведе до много добри резултати за всички, за националната сигурност, за Съединените щати и за Европа”.

Скоро след това Тръмп публикува генерирано от изкуствен интелект изображение, на което се вижда как забива американското знаме в Гренландия. На друга снимка пък говори до карта, на която Канада и Гренландия са част от Съединените щати. Той публикува и съобщения, включително от френския президент, който поставя под въпрос какво „прави Тръмп“ в Гренландия. В същото време, руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Гренландия не е „естествена част“ от Дания.

Редактор: Емил Йорданов