Американският президент Доналд Тръмп отправи ново виртиуално предизвикателство спрямо Дания и Генландия. Той публикува в социалната си мрежа Truth Social изображение, генерирано с изкуствен интелект, на което се вижда как забива американския флаг на острова.

До Тръмп са застанали държавният секретар Марко Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

На кадъра ще вижда още табела, на която пише, че Гренландия е територия на Съединените щати.

Припомняме, че в началото на януари Кейти Милър - съпругата на заместник-началника на канцеларията на Тръмп, публикува снимка, на която Гренландия е оцветена с цветовете на американското знаме, а надписът под нея гласи: „Скоро“.

На този фон стана ясно, че самолети на американско-канадското военно командване ще пристигнат в Гренландия, за да участват в "отдавна планирани дейности" в датската автономна територия. Тази дейност била координирана с Дания и властите в Гренландия също са информирани, посочи в съобщение в X командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана (NORAD). Разполагането на военновъздушни сили се случва в момент, в който американският президент заплашва да поеме контрола над острова.

Междувременно, след разговор с генералния секретар на НАТО, датският министър на отбраната призна, че въпросът с Гренландия е труден не само за Дания, но и за Европа и бъдещето на НАТО.

Редактор: Цветина Петрова