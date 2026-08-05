Продължението „Батман - част II“ на режисьора Мат Рийвс, с Робърт Патинсън в главната роля, ще се развива предимно в заснежена обстановка. Това показват нови тийзър кадри, споделени от режисьора, съобщава The Direct в материал на Дейвид Томпсън.

Филмът, чиято премиера бе отложена от 1 октомври 2027 г. за 18 февруари 2028 г., ще донесе сериозен визуален обрат спрямо предшественика си от 2022 г., който разчиташе основно на проливен дъжд и наводнения като централен визуален елемент.

Снимка: gettyimages

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Новите кадри показват Патинсън отново в костюма на Тъмния рицар с обилен снеговалеж на заден план, а по-рано през май Рийвс публикува тестови кадри и на новия Батмобил, движещ се по заснежена улица. Според анализатори зимната атмосфера ще даде на филма собствена идентичност, различна от тази на сериала „Пингвинът“ на HBO, разположен в същата вселена. Сред възможните източници на вдъхновение за сценария се посочват култовите комикси The Long Halloween и графичният роман Batman: Noël, свързани със зимни и коледни сюжети.

Според изявление на актьора Колин Фарел действието във втория филм се развива няколко седмици след края на сериала „Пингвинът“. Това поставя сюжета в периода около зимните празници, докато Готъм Сити все още се възстановява от разрушителното наводнение, причинено от Гатанката (Пол Дано). По непотвърдена информация Жената-котка (Зоуи Кравиц) няма да участва в тази част от историята.

Снимка: gettyimages

Относно актьорския състав и злодеите също се появиха нови спекулации — според последните съобщения актьорът Себастиан Стан няма да играе Харви Дент, а Виктор Зсаз, докато ролята на Дент вероятно ще бъде поета от Брайън Тайри Хенри. Официално потвърдени подробности за пълния сюжет и разпределението на ролите за момента предстои да бъдат оповестени от DC Studios.

Редактор: Мария Барабашка