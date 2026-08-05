Разбита е международна схема за трафик на кокаин между Южна Америка и Европа. При мащабна съвместна операция на испанските и еквадорските власти са задържани 44 души, а над 21 тона кокаин са иззети.

Разследването е продължило няколко години и е координирано от Европол. По данни на испанската Гражданска гвардия престъпната организация е действала с финансовата подкрепа на инвеститори, базирани в Дубай, и е организирала транспортирането на големи количества кокаин от Южна Америка до Испания чрез морски товарни контейнери.

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Първата фаза на операцията е проведена през март 2025 г., когато еквадорската полиция е арестувала 36 заподозрени и е извършила обиски на 50 адреса в страната. Последвалите действия в Испания са довели до задържането на още осем души и до изземването на около 1 милион евро в брой.

Според разследващите наркотиците са били укривани в легални търговски пратки за Европа, най-често сред кашони с банани, натоварвани на кораби от пристанището на еквадорския град Гуаякил. Именно този метод е позволявал на престъпната мрежа да прикрива контрабандния трафик към европейските пазари.

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Редактор: Цветина Петкова