Около 3200 флакона райски газ и голямо количество хранителни добавки с неясен произход бяха открити при съвместна акция на СДВР, Агенция „Митници“ и Българската агенция по безопасност на храните в складова база в района на София.

Проверката продължава, като институциите изясняват произхода на стоките, предназначението им и кой стои зад тяхното съхранение и евентуално разпространение.

Информацията за склада е получена в хода на текущо разследване и след съвместна работа с Агенция „Митници“. Към момента не може да бъде посочена стойността на откритото количество, тъй като предстои пазарна оценка.

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Снимка: Агенция "Митници"

На този етап няма задържани лица по случая. Разследването е в начална фаза и тепърва ще се изяснява кой е собственикът на стоката, по какъв начин тя е внесена в страната и дали е била предназначена за законна употреба, или за нелегално разпространение. Външният вид не е достатъчен, за да се прецени предназначението на продукта.

Освен райския газ, в съседно помещение проверяващите намерили и голямо количество хранителни добавки без ясна документация. Тепърва ще се установява кой е трябвало да ги разпространява и дали изобщо е имал законово право да извършва такава дейност. От полицията отказаха да разкрият местоположението на склада и информация за неговите собственици, тъй като разследването продължава.

Началникът на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към Териториална дирекция „Митница София“ Паулина Шишкова уточни, че проверката е започнала след оперативна информация за нерегламентирано съхранение и търговия със стоки. „При започване на проверката установихме наличието на райски газ. Незабавно уведомихме компетентните органи - служителите на Икономическа полиция към СДВР и Българската агенция по безопасност на храните. Към момента съвместните екипи продължават действията си на място“, заяви тя.

От БАБХ подчертаха, че още първоначалната проверка е установила сериозно нарушение - складът не е регистриран по Закона за храните. „Обектът не притежава регистрация като складова база за храни. Това означава, че там изобщо не би трябвало да се съхраняват хранителни продукти, включително райски газ, използван като хранителна добавка“, заявиха от агенцията.

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Инспекторите обясниха, че фирмата, която стои зад дейността, все още се установява, като са открити документи, които предстои да бъдат проверени. „Ще бъдат наложени санкции за извършване на дейност по складиране в нерегистриран обект. Освен това, за да се търгува с диазотен оксид за хранителни цели, е необходимо специално разрешение от Българската агенция по безопасност на храните“, посочиха още от БАБХ.

По думите на инспекторите първоначалната информация сочи, че откритият райски газ е предназначен за използване в хранително-вкусовата промишленост, например при приготвянето на сладкарски изделия и разбиване на сметана. Експертите проверяват етикетирането на продуктите и документацията, за да установят дали те отговарят на всички законови изисквания и дали са предназначени за хранителни, медицински или други цели.

Редактор: Цветина Петкова